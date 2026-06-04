Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/6/2026 - XSBTH 4/6

XSBTH 4/6. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 4/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/6/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 4/6/2026

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- XSBTH 28/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 28/5/2026 với giải đặc biệt là 180200 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 28/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 28/5/2026.

- XSBTH 21/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 21/5/2026 với giải đặc biệt là 332731 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 21/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 21/5/2026.

- XSBTH 14/5/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 14/5/2026 có giải đặc biệt là 859600 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTH 14/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 14/5/2026.

- XSBTH 7/5/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 7/5/2026 như sau:

XSBTH 7/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 7/5/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá thời hạn, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày đại lý vé số hoặc công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng số.

Trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ 3: Gồm đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ 4: Đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ 5: Đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.