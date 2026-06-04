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Xuất bản ngày 04/06/2026 02:50 PM
Cập nhật lúc 03:08 PM ngày 04/06/2026

Xác minh clip người đàn ông xịt nước vào thợ tháo dỡ công trình

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Công an xã Tây Phương xác minh clip ghi lại cảnh người đàn ông đứng từ ngôi nhà bên cạnh dùng vòi nước xịt thẳng vào người thợ đang tháo dỡ công trình sát vách.

Đại diện Công an xã Tây Phương (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ để xử lý vụ người đàn ông liên tục xịt nước vào thợ tháo dỡ công trình gây bức xúc.

Sáng 4/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng từ ngôi nhà bên cạnh, liên tục dùng vòi nước xịt thẳng vào một công nhân đang tháo dỡ công trình sát vách. Ngay sau đó, xuất hiện thêm một phụ nữ bê chậu nước tiếp tục tạt vào người công nhân.

Trong clip, người thợ vẫn làm việc trên cao trong khi dòng nước liên tục phun về phía mình.

Hình ảnh người đàn ông xịt nước vào thợ đang thi công. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh người đàn ông xịt nước vào thợ đang thi công. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành động trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, đặc biệt khi người thợ đang làm việc trên cao. Việc bất ngờ bị xịt nước có thể khiến công nhân mất thăng bằng, trượt ngã. Ngoài ra, trong môi trường thi công có sử dụng các thiết bị điện, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện, gây tai nan lao động nghiêm trọng.

Đáng chú ý, cư dân mạng còn tìm ra bức ảnh cũ, cho rằng ngôi nhà 3 tầng đã xây ban công đua ra cả mét, lấn chiếm ngôi nhà đang tháo dỡ.

Hình ảnh ngôi nhà xây ban công đua ra cả mét, lấn chiếm ngôi nhà đang tháo dỡ. (Ảnh: MXH)

Hình ảnh ngôi nhà xây ban công đua ra cả mét, lấn chiếm ngôi nhà đang tháo dỡ. (Ảnh: MXH)

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