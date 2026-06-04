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Xuất bản ngày 04/06/2026 12:26 PM
Xuất bản ngày 04/06/2026 12:26 PM

Đốm lửa tự bốc cháy trên sân bê tông nhà dân ở Sơn La

Clip sân bê tông của hộ dân ở Sơn La xuất hiện đốm lửa tự bốc cháy vào những ngày nắng nóng đang thu hút sự quan tâm của người dân.

Đốm lửa tự bốc cháy trên sân bê tông nhà dân

Từ 25/5 đến nay, tại hộ gia đình ông Lò Văn Mi, ở bản Ngùa, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, liên tiếp xảy ra hiện tượng trên nền bê tông trước cổng có đốm lửa tự bốc cháy.

Ngọn lửa phát sinh khói trắng, có tàn màu vàng. Hiện tượng này thường xảy ra vào lúc cao điểm nắng nóng, giữa trưa hoặc đầu giờ chiều, gây tâm lý hoang mang cho gia đình và bà con nhân dân.

Đốm lửa có đường kính khoảng 5cm, khi cháy phát sinh khói trắng, tàn màu vàng.

Đốm lửa có đường kính khoảng 5cm, khi cháy phát sinh khói trắng, tàn màu vàng.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Yên Châu thành lập đoàn công tác tới nắm tình hình tại nhà hộ dân xảy ra hiện tượng tự bốc cháy và tuyên truyền ổn định tâm lý gia đình và các hộ dân trong bản.

Sân nhà của hộ dân bản Ngùa, xã Yên Châu nhiều lần xuất hiện đốm lửa tự bốc cháy.

Sân nhà của hộ dân bản Ngùa, xã Yên Châu nhiều lần xuất hiện đốm lửa tự bốc cháy.

Ban quản lý bản, hộ gia đình đã khoanh vùng, rào, hạn chế người dân đi lại trong khu vực này.

UBND xã Yên Châu có báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm hiện tượng lạ này.

Trần Long
(VOV-Tây Bắc)

Link: https://vov.vn/xa-hoi/san-be-tong-tu-chay-tai-mot-ho-dan-o-son-la-post1297465.vov

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