Iran: Không có tiến triển trong đàm phán với Mỹ

(VTC News) -

Ngày 3/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon: “Hiện không có tiến trình đàm phán chính thức nào đang diễn ra giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, các thông điệp vẫn tiếp tục được trao đổi”.

Theo ông Araghchi, Iran đã gửi thông điệp tới Mỹ trong tuần này, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Beirut. “Kênh liên lạc của chúng tôi chưa bị cắt đứt. Cả hai bên vẫn đang xem xét lại khuôn khổ hiện có", ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Getty)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẽ nên bức tranh lạc quan hơn về cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và cho rằng một bước tiến tiềm năng có thể xảy ra ngay trong cuối tuần này.

Thậm chí, ông Trump còn khẳng định Iran đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân và ông có thể sẽ gặp gỡ Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei nếu mọi việc "diễn ra suôn sẻ".

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Araghchi cho biết cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran sẽ chỉ kết thúc “khi nó cũng kết thúc ở Lebanon”. “Chúng tôi giữ nguyên lập trường về lệnh ngừng bắn và lập trường về việc chấm dứt xung đột”, ông cho hay.

Iran nhiều lần tuyên bố mọi thỏa thuận ngừng bắn đều phải bao gồm Lebanon - một điều khoản đe dọa làm gián đoạntiến trình đàm phán giữa Mỹ và Tehran. Việc kết thúc xung đột phải đồng nghĩa với việc lực lượng Israel rút khỏi Lebanon, nơi Israel nhắm mục tiêu vào Hezbollah do Iran hậu thuẫn kể từ đầu tháng 3.

Hiện tại, Israel và Lebanon nhất trí thực hiện thỏa thuận ngừng bắn với điều kiện Hezbollah dừng mọi cuộc tấn công và loại bỏ lực lượng khỏi miền nam Lebanon. Ông Araghchi cho rằng tất cả các bên, bao gồm cả Hezbollah phải tham gia vào cuộc đối thoại quốc gia để giải quyết vấn đề nội bộ của Lebanon.

Cuộc xung đột tại Trung Đông bắt đầu bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2, làm đảo lộn thị trường năng lượng thế giới và gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ người dân Mỹ chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc hội tháng 11.