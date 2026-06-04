  • logo
Xuất bản ngày 04/06/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 04/06/2026 03:00 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/6/2026 - XSBDI 4/6

XSBDI 4/6, trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/6/2026, xổ số Bình Định thứ Năm ngày 4/6/2026, xổ số Bình Định 4/6.

XSBDI 4/6. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/6/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 4/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/6/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 4/6/2026

Xem lại KQXSBDI các kỳ trước

- XSBDI 28/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng ngày 28/5/2026 như sau:

XSBDI 28/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 28/5/2026.

XSBDI 28/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 28/5/2026.

- XSBDI 21/5/2026

Kết quả xổ số ngày 21/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng có giải đặc biệt là 773186 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 21/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 21/5/2026.

XSBDI 21/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 21/5/2026.

- XSBDI 14/5/2026

Kết quả xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 14/5/2026 có giải đặc biệt là 557464 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBDI 14/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 14/5/2026.

XSBDI 14/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 14/5/2026.

- XSBDI 7/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công bố kết quả xổ số ngày 7/5/2026 với giải đặc biệt là 878266 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 7/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 7/5/2026.

XSBDI 7/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 7/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBDI

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Ninh Thuận, Gia Lai thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thực hiện quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Cây thạch đen có tác dụng gì?

Cây thạch đen có tác dụng gì?

Không chỉ là nguyên liệu làm nên món thạch đen thanh mát, giải nhiệt, cây thạch đen còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe, vậy loại cây này có tác dụng gì?

Cái gì càng giữ càng phải buông?

Cái gì càng giữ càng phải buông?

Những câu đố mẹo tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải "đau đầu" bởi đáp án thường nằm ở những điều quen thuộc nhất trong cuộc sống.

Tin thế giới nổi bật trong ngày 4/6

Tin thế giới nổi bật trong ngày 4/6

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 4/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về Triều Tiên, Trung Đông, Liên Hợp Quốc, xung đột Nga - Ukraine và Tổng thống Donald Trump.

Chiều tối nay, miền Bắc mưa lớn

Chiều tối nay, miền Bắc mưa lớn

Chiều tối và đêm nay, miền Bắc hứng mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.