Diện mạo đường ven biển TP.HCM nối Lâm Đồng sau gần 3 năm mở rộng

Đến nay, mặt cầu đã hoàn thành công tác thảm nhựa cùng nhiều hạng mục quan trọng khác. Từ trên cầu, du khách có thể quan sát toàn cảnh biển và núi ven tuyến. Theo thiết kế, công trình được xây dựng nhằm hạn chế việc mở rộng đường bằng giải pháp xẻ núi như trước đây, qua đó góp phần giữ gìn cảnh quan tự nhiên khu vực ven biển.