Phát hiện 11 con trâu chết trong rừng, nghi do sét đánh

(VTC News) -

Ngày 4/6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Kinh tế phường Phú Bài (TP Huế) kiểm tra vụ việc 11 con trâu chết tại khu vực rừng thuộc địa bàn xã Dương Hòa (cũ).

Thông tin ban đầu, sáng 3/6, anh T.V.V. (trú phường Phú Bài, TP Huế) vào khu vực thượng nguồn Tả Trạch để kiểm tra đàn trâu 12 con của gia đình. Tại đây, anh bàng hoàng phát hiện 11 con trâu đã chết và đang trong quá trình phân hủy. Chỉ còn lại một con trâu nhỏ sống sót.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, theo thông tin ban đầu nguyên nhân trâu chết nghi do sét đánh. Hiện đơn vị đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

11 con trâu được phát hiện chết, đang phân huỷ trong rừng thuộc phường Phú Bài (TP Huế)

Cách đây hơn nửa tháng, UBND xã Hướng Lập (Quảng Trị) cũng thực hiện rà soát thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ các hộ dân có bò bị sét đánh chết tại địa phương.

Theo đó, khoảng 7h10 ngày 15/5, ông Hồ Văn Trung (trú xã Hướng Lập), phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi (thuộc thôn Cù Bai).

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Hướng Lập phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập và Công an xã kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đàn bò chết từ khoảng ngày 12/5, trùng thời điểm địa phương xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Tại hiện trường, nhiều con bò trong tình trạng sình bụng, da cháy xém, nằm sát nhau dưới gốc cây. Khu vực xung quanh cũng xuất hiện nhiều dấu vết cháy sém trên cây cối. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân đàn bò chết là do bị sét đánh.

Theo chính quyền địa phương, số bò chết thuộc sở hữu của 6 hộ dân ở thôn Cù Bai (xã Hướng Lập). Các đơn vị liên quan đã tổ chức khử trùng, tiêu hủy đàn bò theo quy định. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng.