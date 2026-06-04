Câu lạc bộ Thanh Hóa được cấp phép dự V.League 2026-2027

(VTC News) -

Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa là đội cuối cùng trong số 14 câu lạc bộ V.League được cấp phép tham dự giải chuyên nghiệp mùa sau (2026-2027). Việc cấp phép được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thực hiện ngày 2/6, theo quyết định số 545/QĐ-LĐBĐVN về việc giải quyết khiếu nại, chấp nhận việc bổ sung thông tin và cấp phép cho CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa tham dự V.League 2026/27.

Ngày 23/5, Ban Cấp phép VFF quyết định thu hồi giấy phép tham dự V.League của đội Thanh Hóa do CLB này chưa hoàn tất tiêu chí tài chính F.04 - không có khoản phải trả quá hạn đối với người lao động, cơ quan thuế và tổ chức xã hội về Bộ phận Hành chính Cấp phép LĐBĐ Việt Nam theo thời hạn nêu tại Quyết định 462/QĐ-LĐBĐVN ngày 8/5.

Đông Á Thanh Hóa được cấp phép tham dự V.League 2026/27.

Đến ngày 28/5/2026, CLB Đông Á Thanh Hóa gửi đơn khiếu nại về quyêt định của VFF. Đội bóng xứ Thanh giải trình các văn bản xác nhận không nợ lương người lao động và thanh toán đủ tiền lương tính đến 31/12/2025. VFF đánh giá rằng CLB Thanh Hóa đã hoàn tất các hồ sơ và tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, không có khoản nợ quá hạn với người lao động, cơ quan thuế và tổ chức xã hội.

Do đó, Ban Cấp phép VFF quyết định cấp phép cho CLB Thanh Hóa tham dự V.League 2026-2027. Dù vậy, VFF giữ nguyên quyết định phạt cảnh cáo với CLB Đông Á Thanh Hóa do không tuân thủ thời hạn quy định ban đầu trong quy trình cấp phép.

Bất chấp việc chia tay 10 trụ cột ở giai đoạn giữa mùa giải, Đông Á Thanh Hóa vẫn kiên cường thi đấu và giành quyền trụ hạng V.League sớm một vòng đấu. Khi được cấp phép tham dự V.League mùa giải tới, lãnh đạo CLB này sẽ có nhiều cơ sở để tìm kiếm thêm các nguồn đầu tư, hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh nhằm hướng tới công tác chuẩn bị cho mùa giải mới. Với tình hình tài chính và nhân lực ở thời điểm hiện tại, CLB Thanh Hóa đặt mục tiêu trụ hạng.