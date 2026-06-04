Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Myanmar, giải U19 Đông Nam Á hôm nay 4/6

U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar (16h ngày 4/6)

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra lúc 16h trên sân vận động Bắc Sumatra, Deli Serdang, Indonesia. Kênh chiếu trực tiếp: TV360.

Sau lượt trận đầu tiên, U19 Việt Nam tạm đứng đầu bảng A cùng U19 Indonesia. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi giành 3 điểm khi đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số 3-0. Trong khi đó, U19 Myanmar thua chủ nhà U19 Indonesia với cùng tỷ số.

U19 Việt Nam đánh bại U19 Timor Leste ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Theo thể thức của giải U19 Đông Nam Á 2026, chỉ có đội đầu bảng chắc suất đi tiếp. Chỉ có đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết. Do đó, U19 Việt Nam phải thắng U19 Myanmar để cạnh tranh ngôi đầu với U19 Indonesia cũng như các đối thủ ở bảng khác.

Màn thể hiện của U19 Việt Nam ở trận ra quân tạm ổn. Các học trò của huấn luyện viên Ikeuchi thể hiện kỹ thuật xử lý bóng và khả năng kiểm soát tốt. Tuy nhiên, hiệu quả tấn công chưa ở mức lý tưởng.

Hoàng Công Hậu và đồng đội cần chuyển hóa sức ép thành các cơ hội và tận dụng nhiều hơn. Điều này rất quan trọng ở giải đấu cần tính tới chỉ số phụ.