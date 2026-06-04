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Xuất bản ngày 04/06/2026 03:03 PM
Cập nhật lúc 03:28 PM ngày 04/06/2026

Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Myanmar, giải U19 Đông Nam Á hôm nay 4/6

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar diễn ra lúc 16h ngày 4/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar.

  • Cập nhật mới nhất

    U19 Việt Nam00U19 Myanmar

    Trận U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar bắt đầu lúc 16h. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận đấu.

  • Đội hình U19 Việt Nam

    Đội hình xuất phát: Hoa Xuân Tín (23), Nguyễn Quốc Khánh (3), Hoàng Minh Hợi (2), Lê Huy Việt Anh (4), Lê Tấn Dũng (5), Trần Gia Hưng (6), Hoàng Trọng Duy Khang (7), Hoàng Công Hậu (9), Nguyễn Văn Bách (11), Nguyễn Văn Khánh (14), Nguyễn Trọng Đức Vũ (20).

    Danh sách dự bị: Nguyễn Bảo Ngọc (1), Đào Quang Anh (8), Trần Quốc Hòa (10), Nguyễn Hoàng Nam (12), Phạm Huy Hoàng (13), Lê Minh Nhật (15), Đậu Hồng Phong (16), Trương Gia Khôi (17), Nguyễn Tấn Minh (18), Nguyễn Thiên Phú (19), Nguyễn Thành Vinh (21), Đinh Xuân Khải (22).

  • Đội hình U19 Myanmar

    Đội hình xuất phát: Sai Khant Min Nyo (1), Thet Paing Soe (4), Swan Zar Ni (2), Sai Khan Nyi (5), Sai Bo Bo Kyaw (7), Nyan Soe San (8), Thaw Zin Ko (10), Khun Mg Lone (12), Sai Zom Shang (14), Myo Khant Kyaw (16), Thura Min Thant (19).

    Danh sách dự bị: Thi Ha Aung (3), Kyal Yaung Min Lay (6), Khant Win Aung (9), Kaung Khant Kyaw (11), Zaw Lin Aung (13), Kyaw Nyi Nyi (15), Kyaw Thiha (17), Phone Pyae Sone Oo (18), Sai Mao Han (20), La Min Pyae Sone (21), Zay Htet Aung (22), Kaung Kin Kyle (23).

  • U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar (16h ngày 4/6)

    Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra lúc 16h trên sân vận động Bắc Sumatra, Deli Serdang, Indonesia. Kênh chiếu trực tiếp: TV360.

    Sau lượt trận đầu tiên, U19 Việt Nam tạm đứng đầu bảng A cùng U19 Indonesia. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi giành 3 điểm khi đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số 3-0. Trong khi đó, U19 Myanmar thua chủ nhà U19 Indonesia với cùng tỷ số.

    U19 Việt Nam đánh bại U19 Timor Leste ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

    U19 Việt Nam đánh bại U19 Timor Leste ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

    Theo thể thức của giải U19 Đông Nam Á 2026, chỉ có đội đầu bảng chắc suất đi tiếp. Chỉ có đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết. Do đó, U19 Việt Nam phải thắng U19 Myanmar để cạnh tranh ngôi đầu với U19 Indonesia cũng như các đối thủ ở bảng khác.

    Màn thể hiện của U19 Việt Nam ở trận ra quân tạm ổn. Các học trò của huấn luyện viên Ikeuchi thể hiện kỹ thuật xử lý bóng và khả năng kiểm soát tốt. Tuy nhiên, hiệu quả tấn công chưa ở mức lý tưởng.

    Hoàng Công Hậu và đồng đội cần chuyển hóa sức ép thành các cơ hội và tận dụng nhiều hơn. Điều này rất quan trọng ở giải đấu cần tính tới chỉ số phụ.

    Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U19 Đông Nam Á từ 01/06 – 14/06 trên TV360 tại https://tv360.vn. Miễn phí data 4G/5G Viettel.

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