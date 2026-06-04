Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 6/2026

(VTC News) -

VinFast là thương hiệu xe điện thuộc Tập đoàn Vingroup, một trong những nhà sản xuất xe máy điện lớn nhất tại Việt Nam. Sau nhiều năm phát triển, hãng đã xây dựng danh mục sản phẩm trải rộng từ xe dành cho học sinh, sinh viên đến các dòng xe phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày và kinh doanh dịch vụ.

Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ của VinFast trong lĩnh vực xe máy điện. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, hãng đã bán ra hơn 406.000 xe máy điện tại thị trường Việt Nam trong năm 2025, tăng trưởng khoảng 473% so với năm trước và vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường xe máy điện trong nước. Các dòng xe thuộc series Evo là nhóm sản phẩm đóng góp doanh số lớn nhất, với hơn 250.000 xe được bàn giao tới khách hàng.

Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, VinFast cũng đầu tư vào hệ sinh thái hỗ trợ người dùng, bao gồm mạng lưới showroom, xưởng dịch vụ, trạm sạc và giải pháp đổi pin. Hãng hiện cung cấp nhiều mẫu xe máy điện ở các phân khúc giá khác nhau, từ dòng phổ thông như Evo Lite, Evo Neo đến các sản phẩm cao cấp hơn như Feliz II, Viper hay Vero X.

Sự phát triển của VinFast diễn ra trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Với lợi thế về hệ sinh thái, mạng lưới dịch vụ và dải sản phẩm đa dạng, thương hiệu này đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình phổ cập xe máy điện, đồng thời góp phần thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải và phát triển giao thông bền vững trong nước.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 6/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (đồng) Evo Lite Neo 14.400.000 Evo Grand 23.900.000 Evo Grand Lite 19.900.000 Evo 2026 19.990.000 Evo Lite 2026 17.000.000 Feliz 2025 26.900.000 Feliz II 24.900.000 Viper 39.900.000 Vero X 34.900.000 Amio 13.900.000 Flazz 16.900.000 ZGoo 15.900.000

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.