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Xuất bản ngày 12/06/2026 10:46 AM
Cập nhật lúc 11:21 AM ngày 12/06/2026

Đề thi, đáp án gợi ý các môn thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Cập nhật đề thi và gợi ý đáp án cho tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế - pháp luật.

Dưới đây là đề thi và đáp án gợi ý các môn thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đề thiĐáp án gợi ý
VănVăn
ToánToán
Tiếng AnhTiếng Anh
Lịch sửLịch sử
Hóa họcHóa học
Vật lýVật lý
Sinh họcSinh học
Địa lýĐịa lý
Tin họcTin học

Sau khi có điểm, các Sở GD&ĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

Lệ Thu
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Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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