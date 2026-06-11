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Xuất bản ngày 11/06/2026 09:15 AM
Cập nhật lúc 09:46 AM ngày 11/06/2026

Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, dưới đây là đề thi Ngữ văn chính thức.

* VTC News cập nhật

Sáng nay 11/6, thí sinh trên cả nước dự thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Dưới đây là đề Văn chính thức thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 - 1
Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 - 2

Theo kế hoạch, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7, công tác xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.

Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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