(VTC News) -

* VTC News cập nhật

Sáng nay 11/6, thí sinh trên cả nước dự thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Dưới đây là đề Văn chính thức thi tốt nghiệp THPT 2026:

Theo kế hoạch, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7, công tác xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.