XSMB 26/7 - Kết quả XSMB hôm nay chủ nhật 26/7/2026

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 26/7/2026

XS miền Bắc 26/7. KQXSMB ngày 26/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Thái Bình. Kết quả xổ số hôm nay 26/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 26/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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KQXS miền Bắc ngày 25/7/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 24/7/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/7/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 23/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 23/7/2026

KQXSMB ngày 23/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: Quay số mở thưởng bởi Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB tổ chức quay thưởng tại Quảng Ninh (XSQN) tổ chức.

- Thứ Tư: Kỳ quay số mở thưởng ở Bắc Ninh (XSBN) tiến hành thực hiện.

- Thứ Năm: Quay số mở thưởng ở Hà Nội (XSHN) được tiến hành thực hiện.

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP) sẽ tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Kỳ quay số mở thưởng sẽ ở tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình (XSTB) sẽ được tiến hành quay số mở thưởng.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đi lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng cần chuẩn bị tờ vé số còn nguyên trạng cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định.

Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ sẽ giúp đơn vị trả thưởng xác minh danh tính và quyền sở hữu hợp pháp của tờ vé, đồng thời bảo đảm quá trình chi trả diễn ra nhanh chóng, minh bạch và đúng quy định.

Thời gian nhận thưởng

Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ được nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau khi hết thời gian này, tờ vé sẽ hết giá trị và không còn đủ điều kiện để lĩnh giải.

Để bảo đảm quyền lợi của mình, người chơi nên thường xuyên kiểm tra kết quả, đối chiếu dãy số trên vé và nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận thưởng ngay khi xác nhận vé trúng giải.

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