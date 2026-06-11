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Gợi ý đáp án môn Toán

Chiều nay 11/6, thí sinh dự thi môn Toán - một trong hai môn bắt buộc của kỳ thi. Đây cũng là môn có số lượng thí sinh tăng mạnh nhất so với năm trước với hơn 58.700 em.

Môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Dưới đây là Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 (Mã đề 0118)

Mã đề 0115:

Tại Hà Nội, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại điểm thi Trường THCS Trương Công Giai (phường Dịch Vọng), sau khi hoàn thành bài thi Toán, đa số thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.

Nhiều em nhận định đề thi bám sát kiến thức đã ôn tập, có độ phân hóa nhưng không xuất hiện những dạng câu hỏi quá lạ hay đánh đố.

Thí sinh Trần Tú, con trai NSND Trần Lực tâm trạng thoải mái sau môn thi Toán.

Em Trần Tú, học sinh trường THPT Lý Thái Tổ, cho biết đề thi vừa sức và dễ tiếp cận hơn so với tâm lý lo lắng trước giờ làm bài. Theo nam sinh, bài thi Toán năm nay "dễ thở" hơn môn Ngữ văn, tuy nhiên để đạt mức điểm 9-10 vẫn cần sự cẩn thận và nắm chắc kiến thức.

“Các câu hỏi không quá khó nhưng có những phần đòi hỏi thí sinh phải tư duy và trình bày chính xác mới có thể đạt điểm cao”, Tú chia sẻ.

Cùng chung nhận định, em Quỳnh Anh, học sinh THPT Lý Thái Tổ, cho rằng một số câu hỏi gắn với tình huống thực tế khiến thí sinh mất nhiều thời gian hơn để tính toán và xử lý dữ liệu. Dù vậy, nữ sinh khá hài lòng với phần bài làm của mình và kỳ vọng đạt khoảng 7 điểm.

Trong khi đó, em Ngọc Anh chia sẻ không sử dụng điểm Toán để xét tuyển đại học nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành bài thi tốt nhất có thể. Nữ sinh tự tin sẽ đạt mức điểm khá, đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo mục tiêu đã đề ra.

Khép lại ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh không giấu được sự nhẹ nhõm. Sau những ngày ôn tập căng thẳng, các em dự định dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị tâm lý cho buổi thi cuối vào ngày mai (12/6).

Tại TP.HCM, nhiều thí sinh rời phòng thi môn Toán với tâm trạng khá thoải mái.

Tại điểm thi trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), khi hoàn thành bài thi môn Toán, em Nguyễn Sâm, học sinh THPT Trưng Vương, nhận định đề thi năm nay có độ khó vừa phải và dễ tiếp cận đối với phần lớn thí sinh.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (TP.HCM) rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.

"Những thí sinh có học lực khá hoàn toàn có thể hoàn thành bài thi và đạt kết quả tốt. Em cũng cho rằng để làm được đề thi này, điều quan trọng nhất là nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, không nhất thiết phải học thêm quá nhiều các dạng bài nâng cao bên ngoài", Sâm chia sẻ.

Cũng tại điểm thi THCS Võ Trường Toản, em Phan Ngọc Mai Thy khá thoải mái sau khi hoàn thành bài thi môn Toán. Mai Thy cho rằng với mức độ đề thi như năm nay, học sinh khá hoàn toàn có khả năng đạt khoảng 7 điểm hoặc cao hơn nếu làm bài cẩn thận.

Niềm vui vỡ oà của phụ huynh khi con gái làm bài thi tốt.

Dù nhìn chung đề thi không quá khó, nữ sinh vẫn thừa nhận có một số câu hỏi khiến em gặp trở ngại, nhất là các dạng bài yêu cầu tư duy và sắp xếp dữ kiện. Theo em, đây cũng là những câu hỏi có thể tạo ra sự khác biệt về điểm số giữa các nhóm thí sinh.

"Đề thi gồm 12 câu trắc nghiệm, 4 câu đúng - sai và 6 câu trả lời ngắn. Trong đó, phần trả lời ngắn là phần khiến em phải suy nghĩ nhiều nhất và cũng là khu vực có tính phân loại thí sinh rõ rệt", Mai Thy cho biết.

Em Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, cho rằng đề thi môn Toán "dễ thở" hơn so với đề Văn sáng nay.

Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay "dễ thở" hơn năm ngoái.

Theo Thủy Tiên, những học sinh có học lực giỏi hoàn toàn có khả năng đạt điểm tuyệt đối.

"Môn Văn em làm chưa được như kỳ vọng. Còn môn Toán thì em thấy ổn hơn và khá hài lòng với bài làm của mình. Dù sao em cũng sẽ giữ tâm lý thoái mái để tiếp tục cho các môn thi tiếp theo", nữ sinh chia sẻ.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7, công tác xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.