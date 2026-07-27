Người dân Lào cung cấp vị trí nghi có mộ nữ liệt sĩ bộ đội Việt Nam

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) xác nhận, ngày 27/7, tại khu vực cột mốc 594 đơn vị nhận thông tin do ông Hồ Văn Mới (SN 1961, trú bản Xà Đun, thuộc Cụm bản Xà Đun Phường, huyện Sê Pôn tỉnh Savannakhet, Lào) cung cấp về vị trí nghi mộ liệt sĩ bộ đội Việt Nam nằm trên đất rẫy của gia đình, cách cột mốc 594 về phía Lào khoảng 6,2 km.

Ông Hồ Văn Mới chỉ vị trí nghi có mộ nữ liệt sĩ bộ đội đội Việt Nam trên đất nước bạn Lào

Theo lời ông Hồ Văn Mới mô tả, khu vực này từng có 8 ngôi mộ của bộ đội Trường Sơn được chôn cất dọc theo triền suối. Trước đây đã quy tập được 7 mộ, hiện vẫn còn 1 ngôi mộ nghi là của nữ liệt sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh chưa được quy tập.

Lý do là khoảng năm 1972-1973, ông trực tiếp thấy liệt sĩ được chôn cất là nữ giới có mái tóc đen, dài. Do quá trình cất bốc đầu tiên, phát hiện thi thể tại phần mộ chưa phân hủy nên hài cốt tiếp tục được chôn cất lại cách vị trí cũ khoảng 2 mét.

Tuy nhiên, do dưới tác động của tự nhiên, khoảng năm 1997-1998 vị trí mộ chí nêu trên bị tảng đá có kích thước lớn rơi từ trên núi xuống lấp trúng vị trí có mộ chí khiến cho công tác quy tập sau này gặp khó khăn.

Vị trí nghi có mộ liệt sĩ hiện nằm trên diện tích đất rẫy của gia đình ông Hồ Văn Mới, có tọa độ địa lý N 16°47‘7’‘; E 106°30’52‘’.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hướng Phùng hướng dẫn ông Hồ Văn Mới quay video, chụp ảnh hiện trường, xác định vị trí, tọa độ nêu trên.

Đồng thời đề nghị gia đình tiếp tục cung cấp các thông tin liên quan cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam để làm cơ sở đơn vị báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng đang tiếp tục thu thập, xác minh các nguồn tin liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tiếp tục cung cấp thông tin về các vị trí mộ liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.