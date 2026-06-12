(VTC News) -

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo môn Sinh học có 70.303 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia, thầy cô giàu kinh nghiệm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh. Điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh năm nay là dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp 3 môn.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.