  • logo
Xuất bản ngày 12/06/2026 09:54 AM
Xuất bản ngày 12/06/2026 09:54 AM

Gợi ý đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi môn Sinh học tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo môn Sinh học có 70.303 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia, thầy cô giàu kinh nghiệm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh. Điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh năm nay là dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp 3 môn.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

Hoa Trà
Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Xem thêm
Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới