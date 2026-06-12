(VTC News) -

Dưới đây là đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 với thời gian làm bài 50 phút:

Đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026 - mã đề 1127.

Mã đề 1128.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi tốt nghiệp THPT 2026 bám sát chương trình mới, bảo đảm xét tốt nghiệp và tăng phân hóa phục vụ tuyển sinh đại học. Kết quả thi sẽ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời là một trong những căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước.

Năm 2026 là năm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay với hơn 1,22 triệu thí sinh. Bộ GD&ĐT cho biết công tác chuẩn bị đề thi, coi thi và chấm thi đang được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng.