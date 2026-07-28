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Xuất bản ngày 28/07/2026 06:35 AM
Xuất bản ngày 28/07/2026 06:35 AM

Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 100m² bao nhiêu?

Bằng Lăng
Bằng Lăng
(VTC News) -

Nhà 2 tầng mái Nhật 100m² được nhiều gia đình yêu thích nhờ thiết kế đẹp và công năng tối ưu, vậy chi phí xây dựng khoảng bao nhiêu?

Nhà mái Nhật là một trong những mẫu nhà được ưa chuộng tại Việt Nam những năm gần đây nhờ sự kết hợp giữa công năng, độ bền và tính thẩm mỹ.

Đặc điểm của nhà mái Nhật

Nhà mái Nhật nổi bật với phần mái có độ dốc vừa phải, mở rộng đều về nhiều phía, tạo nên tổng thể cân đối, thanh thoát và hài hòa.

Khác với mái Thái có độ dốc lớn, mái Nhật sở hữu đường nét mềm mại. Nhờ độ dốc hợp lý, mái Nhật có khả năng thoát nước mưa nhanh, hạn chế tình trạng thấm dột và giảm tích tụ nhiệt, góp phần giữ không gian bên trong mát mẻ hơn vào mùa hè.

Bên cạnh tính thẩm mỹ, nhà mái Nhật còn phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc như hiện đại, tân cổ điển hay nhà vườn, đồng thời phù hợp với nhiều quy mô từ nhà cấp 4, nhà 2 tầng đến biệt thự.

Nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 100m² bao nhiêu?

So với mái bằng, nhà mái Nhật có độ dốc nhẹ và kết cấu phức tạp hơn nên chi phí thi công thường cao hơn.

Để xác định chi phí xây nhà, trước hết cần tính diện tích xây dựng theo hệ số quy đổi. Cụ thể, móng băng được tính bằng 50% diện tích sàn; móng cọc tính khoảng 20% - 40% diện tích sàn; móng bè tính khoảng 80% diện tích sàn nhà. Diện tích mái Nhật khoảng 50 - 80% diện tích sàn.

Với ngôi nhà có diện tích sàn 100m², quy mô 2 tầng và sử dụng mái Nhật, móng băng, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích tầng 1: 100 X 100% = 100m²

Diện tích tầng 2: 100 X 100% = 100m²

Diện tích móng băng: 100 X 50% = 50m²

Diện tích mái Nhật: 100 X 60% = 60m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 310m²

Mức giá xây dựng trên thị trường phổ biến hiện nay khoảng 3,3 - 4 triệu đồng/m² (đối với xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện) và từ 5 - 8 triệu đồng/m² (đối với xây dựng trọn gói).

Áp dụng đơn giá thi công phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 100m² = 310m² X 4 triệu đồng/m² = 1,24 tỷ đồng

Áp dụng đơn giá thi công trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 100m² = 310m² X 8 triệu đồng/m² = 2,48 tỷ đồng

Lưu ý, trên đây chỉ là mức dự toán tham khảo. Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 100m² thực tế sẽ thay đổi theo hồ sơ thiết kế, điều kiện thi công, giá vật tư tại từng thời điểm.

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