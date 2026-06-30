Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 nhanh, chính xác nhất trên VTC News

(VTC News) -

Để giúp thí sinh tiếp cận kết quả nhanh chóng, Báo Điện tử VTC News mở hệ thống tra cứu điểm thi trực tuyến ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố dữ liệu.

Để tra cứu điểm thi, thí sinh thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://vtcnews.vn/tra-cuu-diem-thi.html

Bước 2: Học sinh, phụ huynh nhập Số báo danh vào ô tra cứu, sau đó nhấn “Tìm kiếm” để xem điểm từng môn và kết quả của kỳ thi.

Báo VTC News xây dựng nền tảng tra cứu điểm thi nhanh và chính xác nhất theo số báo danh, đảm bảo thông tin cá nhân của thí sinh được bảo mật.

Tra cứu trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

Các thí sinh và phụ huynh cũng có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên hệ thống tra cứu của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn/; https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Bước 2: Nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận và Nhấn vào phần "TRA CỨU".

Hoặc thí sinh cũng có thể đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tra cứu qua Sở GD&ĐT 34 tỉnh, thành

Cùng thời điểm Bộ GD&ĐT công bố điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố cũng cập nhật kết quả trên cổng thông tin điện tử của địa phương. Thí sinh truy cập website của Sở nơi đăng ký dự thi, tiếp đó nhập số báo danh để tra cứu điểm.

Sau khi có điểm thi

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6; lần đầu tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành sau sáp nhập với số lượng thí sinh đăng ký “cao kỷ lục”, hơn 1,2 triệu học sinh cả nước. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.