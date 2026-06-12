  • logo
Xuất bản ngày 12/06/2026 09:43 AM
Cập nhật lúc 10:01 AM ngày 12/06/2026

Gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia, thầy cô giàu kinh nghiệm.

Đề thi môn Lịch sử

VTC News tiếp tục cập nhật

Trong hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hơn 570.000 em đăng ký thi Lịch sử. Như vậy, sau 2 môn Toán và Ngữ văn bắt buộc, Lịch sử là môn thi lựa chọn có số thí sinh đăng ký nhiều nhất.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Năm nay, thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Hoa Trà
Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Xem thêm
Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới