(VTC News) -

Đề thi môn Lịch sử

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Trong hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hơn 570.000 em đăng ký thi Lịch sử. Như vậy, sau 2 môn Toán và Ngữ văn bắt buộc, Lịch sử là môn thi lựa chọn có số thí sinh đăng ký nhiều nhất.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Năm nay, thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.