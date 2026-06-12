  • logo
Xuất bản ngày 12/06/2026 09:41 AM
Cập nhật lúc 09:59 AM ngày 12/06/2026

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Cập nhật nhanh nhất gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026 từ chuyên gia ngay sau thi.

Đề thi môn Hóa

* VTC News cập nhật

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 253.966 em dự thi môn Hóa học.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Hoá thi tốt nghiệp THPT 2026 được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm:

Theo kế hoạch, điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025. Những thí sinh đủ điều kiện, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, không có môn nào bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Xem thêm
Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới