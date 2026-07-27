Cách biến iPhone thành điện thoại 'cục gạch', giúp trẻ cai nghiện mạng xã hội

(VTC News) -

Trong khi Apple dự kiến nâng cấp các tính năng kiểm soát của phụ huynh trên iOS 27 (dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới), người dùng đã có thể biến iPhone thành một chiếc điện thoại “cục gạch” (dumb phone) ngay từ bây giờ nhờ tính năng Truy cập được hỗ trợ (Assistive Access) có sẵn trong hệ điều hành.

Chế độ này cho phép phụ huynh giới hạn các ứng dụng trẻ được phép sử dụng mà không cần cài đặt hay đăng ký dịch vụ của bên thứ ba. Giao diện cũng được đơn giản hóa với các biểu tượng lớn như điện thoại “cục gạch”, giúp trẻ hoặc người lớn tuổi dễ sử dụng hơn.

Để kích hoạt, người dùng vào Cài đặt (Settings) > Trợ năng (Accessibility) > Truy cập được hỗ trợ (Assistive Access), sau đó chọn các ứng dụng được phép sử dụng. Đặc biệt, nếu không thêm Safari vào danh sách, người dùng sẽ không thể truy cập web, kể cả khi nhận được liên kết qua tin nhắn.

Ngoài việc chặn trình duyệt, Assistive Access còn cho phép kiểm soát chi tiết quyền liên lạc. Phụ huynh có thể giới hạn trẻ chỉ được gọi hoặc nhắn tin với một số liên hệ nhất định, tùy chỉnh cách hiển thị thông báo, đồng thời chỉ cho phép ứng dụng Music phát các danh sách nhạc đã được phê duyệt trước.

Theo các chuyên gia, tính năng này được đánh giá là giải pháp hữu ích cho phụ huynh muốn trang bị điện thoại cho con để liên lạc hoặc định vị nhưng chưa sẵn sàng cho trẻ tiếp cận Internet và mạng xã hội. Bên cạnh đó, tính năng này cũng phù hợp với những người muốn cai nghiện mạng xã hội, hạn chế xao nhãng bằng cách biến iPhone thành một thiết bị chỉ phục vụ các nhu cầu thiết yếu như gọi điện và nhắn tin.