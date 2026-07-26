XSMN 26/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay chủ nhật 26/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 26/7/2026

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam chủ nhật ngày 26/7. Kết quả XSMN hôm nay 26/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 26/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 26/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 26/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Hậu Giang (XSHG), TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP) và Long An (XSLA).

- Chủ Nhật: Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ tiến hành quay số mở thưởng.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Người sở hữu vé số miền Nam trúng thưởng có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải, tùy theo nhu cầu thực tế.

- Lĩnh thưởng tại đại lý: Đây là cách được nhiều người lựa chọn vì thuận tiện và tiết kiệm thời gian di chuyển. Tuy nhiên, đại lý thường thu một khoản phí dịch vụ đổi thưởng theo mức quy định của từng nơi.

- Lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé: Hình thức này phù hợp với các giải thưởng có giá trị lớn, giúp người trúng nhận đầy đủ số tiền thưởng theo quy định (sau khi khấu trừ thuế nếu có) và không phải trả phí đổi thưởng.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi xác định vé trúng giải, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định.

- Khi làm thủ tục lĩnh giải, cần xuất trình CCCD, CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ cùng các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của đơn vị trả thưởng để xác minh thông tin.

- Vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau khi hết thời hạn này, tờ vé sẽ không còn giá trị nhận giải và không được giải quyết chi trả.

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