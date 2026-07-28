Giá vàng nhẫn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng ta. Khác với các loại nhẫn thời trang chú trọng thiết kế, vàng nhẫn tròn 9999 thường có kiểu dáng đơn giản, bề mặt trơn, hình tròn khép kín và được sản xuất theo các trọng lượng tiêu chuẩn như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ hoặc 5 chỉ.

Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn tròn 9999 có màu vàng ánh kim đậm, khá mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực mạnh.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 6h30 sáng nay (28/7/2026), giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 14,01 - 14,40 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 130.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 6h30 ngày 28/7/2026

Loại vàng Hàm lượng vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 14.010.000 14.400.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 14.010.000 14.400.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 14.010.000 14.400.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 999.9(24k) 13.480.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 999.9 (24k) 13.700.000 14.300.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 99.9 (24k) 13.680.000 14.280.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999.9 (24k) 12.980.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 6h30 ngày 28/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.900.000 14.302.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.850.000 14.250.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.850.000 14.260.000 VND/chỉ Nữ trang 99,99% 13.550.000 14.050.000 VND/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.760.000 14.260.000 VND/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.760.000 14.260.000 VND/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.600.000 14.100.000 VND/chỉ Doji Vàng SJC 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.020.000 14.420.000 VND/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.250.000 13.450.000 VND/chỉ Nữ trang 9999 13.750.000 14.250.000 VND/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.010.000 14.400.000 VND/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.010.000 14.400.000 VND/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.010.000 14.400.000 VND/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.700.000 14.300.000 VND/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.010.000 14.400.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.860.000 - VND/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.700.000 14.300.000 VND/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.600.000 14.200.000 VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.