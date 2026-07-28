Giá vàng nhẫn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng ta. Khác với các loại nhẫn thời trang chú trọng thiết kế, vàng nhẫn tròn 9999 thường có kiểu dáng đơn giản, bề mặt trơn, hình tròn khép kín và được sản xuất theo các trọng lượng tiêu chuẩn như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ hoặc 5 chỉ.
Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn tròn 9999 có màu vàng ánh kim đậm, khá mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực mạnh.
Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 6h30 sáng nay (28/7/2026), giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 14,01 - 14,40 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 130.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 6h30 ngày 28/7/2026
Loại vàng
Hàm lượng vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
999.9 (24k)
14.010.000
14.400.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu
999.9 (24k)
14.010.000
14.400.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
999.9 (24k)
14.010.000
14.400.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
999.9(24k)
13.480.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
999.9 (24k)
13.700.000
14.300.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
99.9 (24k)
13.680.000
14.280.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
999.9 (24k)
12.980.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 6h30 ngày 28/7/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.900.000
14.302.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.850.000
14.250.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.850.000
14.260.000
VND/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.550.000
14.050.000
VND/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.760.000
14.260.000
VND/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.760.000
14.260.000
VND/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.600.000
14.100.000
VND/chỉ
Doji
Vàng SJC
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.020.000
14.420.000
VND/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.250.000
13.450.000
VND/chỉ
Nữ trang 9999
13.750.000
14.250.000
VND/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.010.000
14.400.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.010.000
14.400.000
VND/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.010.000
14.400.000
VND/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.700.000
14.300.000
VND/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.010.000
14.400.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.860.000
-
VND/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.700.000
14.300.000
VND/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.600.000
14.200.000
VND/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.
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