Gợi ý đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026

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Sáng nay 11/6, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài môn Ngữ văn - môn thi có số lượng thí sinh đông nhất kỳ thi năm nay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Ngữ văn là môn thi có số lượng thí sinh đông nhất và cũng là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của Tuyển sinh 247:

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được Bộ GD&ĐT công bố vào 8h ngày 1/7.