Gợi ý đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, dưới đây là đề thi Ngữ văn chính thức.
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long từng gửi 17 giống lúa sang Triều Tiên để trồng thử nghiệm, tập trung vào các giống chịu mặn, chịu hạn và năng suất cao.
Bậc thềm trơn trượt là rủi ro tiềm ẩn đe dọa an toàn của mọi gia đình, có một số cách đơn giản giúp bạn hoàn toàn triệt tiêu rủi ro này.
Giá vàng trong nước sáng nay (11/6) tiếp tục đà đi xuống khi giảm 2,3 triệu đồng/lượng, về mức 136 triệu đồng/lượng.
Trước thềm World Cup 2026, nhiều ca khúc đang tạo sức hút trên toàn cầu, trong đó bản nhạc mới của Shakira gây chú ý khi cán mốc 100 triệu lượt xem.
Pele và Maradona sẽ được vinh danh trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân Azteca, nơi ghi dấu những khoảnh khắc huyền thoại trong sự nghiệp của cả hai danh thủ.
Nhà báo Manu Gutierrez bật khóc trước hành động ân cần của Lionel Messi và cuộc phỏng vấn chỉ 2 câu với siêu sao người Argentina.
Cristiano Ronaldo bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi trong trận giao hữu Bồ Đào Nha thắng Nigeria 2-1 sáng nay 11/6.
Mẫu xe Geely Emgrand i-HEV với hiệu suất nhiệt động cơ đạt kỷ lục thế giới và mức tiêu thụ xăng cực thấp sẽ chính thức trình làng vào giữa tháng 6.
Sau sáp nhập, các địa phương cần ưu tiên số hóa, liên thông dữ liệu hộ tịch, dân cư, tránh để dữ liệu bị nghẽn, gây gián đoạn thủ tục hành chính cho người dân.
Khi đi ăn mừng tân gia, người Hàn Quốc thường tặng nhau giấy vệ sinh và bột giặt, ý nghĩa đằng sau món quà kỳ lạ này là gì?
Phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí tăng cao của người dân trong dịp hè, toàn bộ 15 siêu thị LOTTE MART kéo dài thời gian hoạt động từ 13/6 đến 16/8.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
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