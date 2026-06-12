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Xuất bản ngày 12/06/2026 10:05 AM
Cập nhật lúc 10:06 AM ngày 12/06/2026

Gợi ý đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Như Thúy
Như Thúy
(VTC News) -

Cập nhật nhanh nhất gợi ý đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026 từ chuyên gia.

Đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026

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Dưới đây là gợi ý đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Năm 2026 là năm thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo quy định, học sinh lớp 12 dự thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, đồng thời thực hiện một bài thi tự chọn gồm hai môn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật và Ngoại ngữ.

Sau khi kỳ thi kết thúc, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ được hoàn thành trước ngày 28/6. Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước.

Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời là căn cứ quan trọng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.

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Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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