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Xuất bản ngày 12/06/2026 10:29 AM
Cập nhật lúc 11:01 AM ngày 12/06/2026

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Tin học

Như Thúy
Như Thúy
(VTC News) -

Hơn 1,2 triệu thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với bài thi môn tự chọn, dưới đây là đề thi môn Tin học.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật...

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Tin học - 1
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Tin học - 2
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Tin học - 3
Đề Tin học mã đề 0525.

Đề Tin học mã đề 0525.

Số liệu từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước.

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 28/6.

Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ công bố vào 8h ngày 1/7.

Sau khi có điểm, các Sở GD&ĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

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Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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