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Xuất bản ngày 12/06/2026 10:18 AM
Cập nhật lúc 11:53 AM ngày 12/06/2026

Gợi ý đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Ngay sau khi kết thúc bài thi, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm thực hiện gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để thí sinh tham khảo.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn thi thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thi thứ hai bắt đầu lúc 8h40, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để thí sinh tham khảo:

Gợi ý đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2026 - 1

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 28/6. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ công bố vào 8h ngày 1/7.

Sau khi có điểm, các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

Hoa Trà
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Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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