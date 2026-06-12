  • logo
Xuất bản ngày 12/06/2026 10:07 AM
Cập nhật lúc 10:12 AM ngày 12/06/2026

Đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Cập nhật đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 chính xác và nhanh nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, 389.630 thí sinh lựa chọn môn Vật lý, tăng hơn 35.300 em so với năm 2025, đứng thứ hai trong nhóm môn khoa học tự nhiên.

Môn Vật lý thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút.

Dưới đây là Đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 (Mã đề 0027):

Đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 - 1
Đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 - 2
Đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 - 3
Đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 - 4

Sau khi kỳ thi kết thúc, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ được hoàn thành trước ngày 28/6. Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7. Các Sở GD&ĐT sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Xem thêm
Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Mẹo tiết kiệm xăng khi đi xe máy

Mẹo tiết kiệm xăng khi đi xe máy

Tiết kiệm nhiên liệu không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn kéo dài tuổi thọ động cơ; bằng việc ứng dụng các nguyên lý cơ học, bạn sẽ tối ưu hóa từng giọt xăng.