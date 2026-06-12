(VTC News) -

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, 389.630 thí sinh lựa chọn môn Vật lý, tăng hơn 35.300 em so với năm 2025, đứng thứ hai trong nhóm môn khoa học tự nhiên.

Môn Vật lý thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút.

Dưới đây là Đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2026 (Mã đề 0027):

Sau khi kỳ thi kết thúc, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ được hoàn thành trước ngày 28/6. Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7. Các Sở GD&ĐT sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.