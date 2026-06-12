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Xuất bản ngày 12/06/2026 09:39 AM
Cập nhật lúc 09:59 AM ngày 12/06/2026

Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Cập nhật nhanh nhất đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026 ngay sau phòng thi của hơn 253.000 thí sinh.

Gợi ý đáp án môn Hóa

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Dưới đây là đề thi môn Hóa học chính thức thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026 - 1
Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026 - 2
Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026 - 3
Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026 - 4

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có 253.966 thí sinh lựa chọn môn Hóa học trong kỳ thi năm nay. Đây là một trong những môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên được nhiều thí sinh đăng ký dự thi.

Môn Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo kế hoạch, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7, công tác xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.

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Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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