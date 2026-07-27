Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 27/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 27/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 27/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 27/7/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 27/7/2026

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- XSDT 20/7/2026

Kết quả xổ số ngày 20/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

XSDT 20/7, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 20/7/2026.

- XSDT 13/7/2026

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 13/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

XSDT 13/7, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 13/7/2026.

- XSDT 6/7/2026

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 6/7/2026 có giải đặc biệt là 497852 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDT 6/7, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 6/7/2026.

- XSDT 29/6/2026

Kết quả xổ số ngày 29/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

XSDT 29/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 29/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

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