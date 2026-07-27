(VTC News) -

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế: Nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36°C

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ban ngày trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34-36°C, mức nhiệt thấp nhất dao động 25-28°C.

Đến chiều tối và đêm, khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt tại các khu vực miền núi và vùng ven sông suối.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nắng nóng, phía Nam dịu hơnTại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có sự khác biệt giữa hai khu vực.

Phía Bắc (Quảng Ngãi, Bình Định...) tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34-36°C.

Phía Nam (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận...) duy trì mức nhiệt 32-34°C, thời tiết dễ chịu hơn.

Nhiệt độ thấp nhất toàn khu vực phổ biến 25-28°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân và du khách cần theo dõi diễn biến thời tiết nếu có kế hoạch tham quan, tắm biển hoặc di chuyển vào cuối ngày.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/7: Trung Bộ nắng nóng 36°C

Tây Nguyên mát mẻ, chiều tối có mưa dông

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp hơn so với các tỉnh ven biển miền Trung.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C, một số nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29°C, tạo cảm giác khá mát mẻ.

Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và đêm, mưa dông xuất hiện trên diện rộng hơn, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất nông nghiệp.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Theo dự báo, mưa dông tại nhiều khu vực miền Trung và Tây Nguyên có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và sạt lở đất ở các khu vực đồi núi.

Người dân nên hạn chế ở ngoài trời khi có dông, tránh trú dưới cây lớn hoặc gần các công trình không kiên cố, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/7 cho thấy khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36°C. Trong khi đó, Tây Nguyên duy trì thời tiết mát mẻ hơn với mức nhiệt 26-29°C.

Chiều tối và đêm, hầu khắp khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên chủ động sắp xếp kế hoạch sinh hoạt và di chuyển để đảm bảo an toàn.