Dòng người đến Công viên Lê Thị Riêng tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Bà Bùi Thị Lý (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho biết, mỗi lần xem tin tức về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bà lại xúc động, biết ơn. “Nay là Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 nên tôi đến đây để cầu kinh, niệm Phật cho các Anh hùng, liệt sĩ. Mong các anh sớm được về với gia đình, người thân”, bà nói.