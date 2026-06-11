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Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026

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Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Bài môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bởi đội ngũ chuyên gia, thầy cô giàu kinh nghiệm của Tuyensinh247.com:

Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT sẽ được công bố sau khi hoàn tất công tác chấm thi.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được Bộ GD&ĐT công bố vào 8h ngày 1/7.