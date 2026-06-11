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Xuất bản ngày 11/06/2026 03:38 PM
Cập nhật lúc 05:29 PM ngày 11/06/2026

Gợi ý đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 tất cả 24 mã đề

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Các thí sinh dự thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút, dưới đây là gợi ý đáp án môn Toán từ các chuyên gia.

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026

* VTC News cập nhật

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Bài môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bởi đội ngũ chuyên gia, thầy cô giàu kinh nghiệm của Tuyensinh247.com:

Gợi ý đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 tất cả 24 mã đề - 1
Gợi ý đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 tất cả 24 mã đề - 2

Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT sẽ được công bố sau khi hoàn tất công tác chấm thi.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được Bộ GD&ĐT công bố vào 8h ngày 1/7.

Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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