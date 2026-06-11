Không thể sang Mỹ xem World Cup 2026 vì trượt visa, 100 cổ động viên Argentina bất ngờ được tặng TV miễn phí để cổ vũ đội tuyển ngay tại nhà.
Các chuyên gia nhận định đề Toán tốt nghiệp THPT 2026 "dễ thở" hơn năm ngoái, giúp học sinh khá dễ dàng đạt điểm 7 nhưng số lượng điểm 9, 10 gây nhiều tranh luận.
Với tinh thần nhiệt huyết, đội ngũ Finy đã chính thức ra quân tại địa bàn miền Bắc mang theo sứ mệnh tiếp sức cho hoạt động kinh doanh của bà con tiểu thương.
VietinBank chính thức ra mắt dịch vụ Digital L/C trên nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST, đưa toàn bộ quy trình phát hành thư tín dụng (L/C) lên kênh số.
Shakira, Lisa, Katy Perry cùng nhiều ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới sẽ góp mặt trong lễ khai mạc hoành tráng của World Cup 2026 tại Mexico, Canada và Mỹ.
Năng lực có hạn, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê bị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị điều động đảm nhận công việc khác.
Nhận định Mexico vs Nam Phi, bảng A World Cup 2026 (2h ngày 12/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Mexico đấu với Nam Phi.
Nhận định Canada vs Bosnia & Herzegovina, bảng B World Cup 2026 (2h ngày 13/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Canada đấu với Bosnia & Herzegovina.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ di dời và chuyển giao quỹ nhà, đất của các trường đại học, cơ quan theo quy hoạch.
Vàng nữ trang 9999 là dòng sản phẩm được đánh giá cao nhờ hàm lượng vàng gần như nguyên chất và giá trị lâu dài.
Một mảng vữa từ hạng mục trang trí tại nhà ga Văn Khê (tuyến metro Cát Linh - Hà Đông) rơi trúng xe buýt đang di chuyển bên dưới, làm vỡ kính phương tiện.
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Chiều 11/6, những cái ôm siết chặt, nụ hôn và ánh mắt lo âu của phụ huynh tiếp thêm động lực cho sĩ tử cả nước trước giờ làm bài thi môn Toán tốt nghiệp THPT.
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Hai cựu cầu thủ Manchester United là Gary Neville và Roy Keane phân tích lý do đội tuyển Anh không thể vô địch World Cup 2026.
Giá cà phê hôm nay 11/6/2026 trên thị trường thế giới đảo chiều tăng mạnh trên tất cả các sàn giao dịch.
Chàng trai 18 tuổi từng gửi lại mảnh xương sọ ở bệnh viện nhận hơn 104 triệu đồng từ bạn đọc Báo điện tử VTC News, tiếp thêm hy vọng vượt qua bệnh tật.
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Các thí sinh dự thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút, dưới đây là gợi ý đáp án môn Toán từ các chuyên gia.
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Chiều 11/6, thí sinh cả nước dự thi môn Toán – một trong hai môn bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với thời gian 90 phút, dưới đây là đề thi chính thức.
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