Xe điện đắt hàng như tôm tươi thời giá xăng dầu 'phi mã'

Xe điện ở Hà Nội đang hút khách do giá xăng dầu tăng cao.

Theo khảo sát, nhiều cửa hàng ô tô, xe máy điện ở Hà Nội ghi nhận lượng khách tăng đột biến nhờ lợi thế tiết kiệm chi phí nhiên liệu và phù hợp với định hướng phát triển phương tiện giao thông xanh, thân thiện với môi trường của Chính phủ.

Xe máy bình dân "lên ngôi"

Tại chi nhánh mới khai trương của hãng Tailg trên đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô), không khí mua sắm diễn ra sôi nổi, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Anh Cường - quản lý cửa hàng - nói: "Nhu cầu mua xe điện bắt đầu tăng vọt trong vài tháng nay, chủ yếu xuất phát từ chủ trương khuyến khích sử dụng phương tiện xanh của Nhà nước và Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng vào khu vực nội đô. Nhưng đặc biệt, lượng khách còn tăng mạnh hơn trong khoảng 2 tuần gần đây do giá xăng dầu liên tục leo thang khiến người dân phải tìm giải pháp thay thế, tiết kiệm hơn".

Nắm bắt nhu cầu này, cửa hàng đang triển khai chương trình khuyến mại giảm trực tiếp 500.000 đồng cho mỗi xe, kèm theo chế độ bảo hành pin lên đến 2 năm nhằm củng cố niềm tin của khách trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Dòng xe Tailg tại đây rất đa dạng, hình thức nhỏ gọn, thiết kế trẻ trung, màu sắc bắt mắt phù hợp với phụ nữ, quãng đường di chuyển khoảng 60km/lần sạc, mức giá dao động 10 - 16 triệu đồng. Bên cạnh đó là các dòng xe mạnh mẽ hơn dành cho nam giới, đạt 80 - 100km/lần sạc.

Chị Khanh, một khách hàng vừa chọn mua xe cho con trai, nói: "Quãng đường đi học của con tôi khoảng 20 - 30km mỗi ngày, xe điện rất phù hợp vì chi phí sạc điện chỉ bằng một phần nhỏ so với đổ xăng. Tôi sẽ quay lại mua thêm một chiếc cho con gái".

Anh Minh, khách hàng khác tại cửa hàng này, cũng nhẩm tính: "Tôi ước lượng dùng xe điện tiết kiệm được gần 2 triệu đồng/tháng so với xe xăng cũ. Đây không chỉ là tiết kiệm chi phí mà còn là đầu tư cho sức khỏe và môi trường lâu dài".

Tương tự, tại cửa hàng phân phối xe điện Ninja trên đường Phạm Văn Đồng (phường Xuân Đỉnh), phân khúc xe máy điện giá rẻ đang thu hút lượng lớn khách hàng. Quản lý cửa hàng cho hay: "Chúng tôi tập trung vào các mẫu xe nhỏ gọn, thiết kế gần giống Vespa cổ điển, giá chỉ từ 10-15 triệu đồng". Theo vị này, người tiêu dùng hiện rất chú trọng đến tính tiện dụng, tiết kiệm khi giá nhiên liệu truyền thống không ngừng biến động.

Showroom Yadea trên đường Tôn Đức Thắng (phường Ô Chợ Dừa) cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Một nhân viên bán hàng tại đây chia sẻ: "So với tháng trước, lượng khách đến xem và hỏi mua tăng khoảng 40%. Nhiều người đến vì thấy chi phí xăng dầu quá đắt đỏ nên chuyển sang xe điện để giảm gánh nặng tài chính hàng tháng". Các mẫu xe Yadea tại đây nổi bật với công nghệ pin lithium hiện đại, độ bền cao, quãng đường di chuyển xa hơn và thiết kế thời thượng, phù hợp cả học sinh, sinh viên lẫn người đi làm.

Anh Hải, khách hàng vừa hoàn tất giao dịch tại Yadea, nói: "Công việc của tôi đòi hỏi di chuyển 40-50km mỗi ngày. Xe xăng không chỉ tốn kém mà còn gây ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe. Xe điện sạc tại nhà tiện lợi, chi phí vận hành chỉ bằng khoảng 1/5 so với xe xăng. Trong tình hình kinh tế hiện nay, đây là lựa chọn thực sự hợp lý".

Tại cửa hàng bán các loại xe điện thương hiệu VinFast trên đường Giải Phóng, chị Hoa - một nhân viên tư vấn - cho biết: "Lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là nhóm gia đình có con nhỏ và dân văn phòng. Nhiều người đến vì muốn tận dụng chính sách ưu đãi pin và dịch vụ hậu mãi tốt của hãng".

Còn ông Trịnh Quốc Hiệu, chủ chuỗi cửa hàng xe máy điện VinFast Huy Hiệu thông tin: “Riêng trong tháng 3, đến thời điểm ngày 16/3, chuỗi 16 cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh đã bán được khoảng trên 3.000 xe, cao điểm tiêu thụ là những tuần đầu tiên của tháng 3 với số lượng tăng gấp đôi. Kể từ sau ngày 10/3 trở lại đây, số lượng tiêu thụ tăng khoảng 30% so với cùng thời điểm các năm”, ông Hiệu nói.

Ô tô điện ngày càng hút khách

Cùng với xe máy thì ô tô điện cũng đang rất hút khách. Khảo sát của PV Báo Điện tử VTC News sáng 16/3 tại cửa hàng ô tô điện tại 162 Trường Chinh (phường Đống Đa) cho thấy, lượng người đến khảo sát tuy không nhiều nhưng hầu hết đều xuống tiền, chốt đơn mua xe. Theo đó, tại thời điểm cuối giờ sáng, trong 6 người vào tìm hiểu mua xe điện thì có đến 4 xe được bán.

Anh Nguyễn Huy Thắng (xã Ứng Hòa) - một khách hàng vừa mua ô tô điện - chia sẻ, anh lái xe dịch vụ đã nhiều năm nay. "Xe của tôi đã có thời hạn sử dụng trên 10 năm và chạy bằng xe xăng nên xe cũng đã “già" khiến chi phí chạy xăng rất cao, nhất là khi giá xăng dầu biến động thất thường như hiện nay. Điều này khiến mỗi cuốc xe phải tính toán đủ kiểu mà lãi không đáng kể. Qua tìm hiểu tôi thấy chạy xe điện là phù hợp với nhu cầu cũng như chi phí. Cùng với đó, tôi nghĩ về lâu dài Hà Nội sẽ hạn chế phương tiện chạy xăng dầu nên tôi chủ động chuyển đổi sang xe điện từ bây giờ”, anh Thắng nói.

Vừa trao đổi với phóng viên, anh Thắng vừa nhanh tay chuyển 10 triệu tiền đặt cọc để mua chiếc xe VinFast Herio green để chạy dịch vụ.

Theo một nhân viên kinh doanh tại VinFast 162 Trường Chinh, từ đầu tháng 3, lượng khách khảo sát mua xe tăng lên khoảng 30% so với cuối năm 2025 và cùng kỳ năm ngoái. “Gần 1 tháng nay, khá đông người tiêu dùng có xu hướng chuyển từ xe xăng sang xe điện. Nguyên nhân có thể do giá xăng dầu tăng, ngoài ra Hà Nội cũng đang từng bước chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện để bảo vệ môi trường”, nhân viên này nói.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Tổng Giám đốc Vinfast Thăng Long cũng cho biết, từ đầu tháng 3 đến hết ngày 15/3, Vinfast Thăng Long bán được khoảng 100 ô tô điện các loại, trong đó dòng xe bán chạy nhất là VinFast VFe34; VinFast VF5; VinFast VF6; VinFast VF8.

“Lượng đơn hàng bán được từ đầu tháng 3 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ và các tháng trong năm 2025. Nguyên nhân là khách có nhu cầu tìm mua xe điện để thay thế các dòng xe chạy xăng truyền thống nhằm giảm chi phí khi giá xăng dầu liên tục biến động. Cùng với đó, Hà Nội cũng đang từng bước triển khai lộ trình hạn chế xe xăng nên khách hàng đang từng bước chuyển đổi xe xăng sang xe điện”, ông Vinh nói.

Trong khi đó, đại diện hãng xe VinFast cũng thông tin: Tháng 2/2026, dù trùng với giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng VinFast đã bán được tổng cộng 9.903 xe ô tô điện các loại, dẫn đầu thị trường Việt Nam trong 17 tháng liên tiếp.

“Thị phần của VinFast trong tháng 2/2026 đã tăng lên hơn 30,6%, so với mức 29% của năm 2025, cho thấy xu hướng chuyển dịch từ ô tô động cơ đốt trong sang xe điện vẫn đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam”, VinFast nêu.

Ngày 11/3/2026, trước diễn biến giá xăng dầu biến động mạnh gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, VinFast đã công bố triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp “Thu xăng - Đổi điện” cho khách hàng tại 4 thị trường gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, với mức ưu đãi thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Chương trình được áp dụng đồng thời với các chính sách ưu đãi khác của VinFast và sẽ được cân nhắc gia hạn tùy theo tình hình chiến sự tại Trung Đông và diễn biến giá xăng dầu trên thị trường.