Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP

(VTC News) -

Ngày 9/6/2026, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định số 1033/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình được xây dựng theo cách tiếp cận tổng thể, toàn diện và bao trùm, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội.

Mục tiêu kinh tế số của Việt Nam đóng góp khoảng 30% GDP. (Ảnh: AI)

Chương trình bao quát hầu hết các ngành, lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, logistics, năng lượng, giáo dục, y tế, tài chính - ngân hàng, văn hóa, du lịch, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới nổi như kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế không gian tầm thấp và kinh tế vũ trụ.

Trong đó, một số mục tiêu nổi bật đến năm 2030 gồm: Kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP; hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; hình thành tối thiểu 05 sàn dữ liệu; 100% người dân từ 14 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử; đào tạo kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 10 triệu lượt người trong độ tuổi lao động.

Chương trình đặt ra 27 chỉ tiêu quốc gia và chỉ tiêu ngành, lĩnh vực và 115 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho các bộ, ngành, địa phương, bao gồm: hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý; phát triển hạ tầng số hiện đại; phát triển nền tảng số và hệ sinh thái số; phát triển kinh tế dữ liệu; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo; bảo đảm an ninh mạng; phát triển nhân lực số; phát triển công dân số; phát triển doanh nghiệp công nghệ số; đổi mới quản trị số và phát triển các thị trường mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối chủ trì, điều phối chung, bảo đảm sự đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số và các chương trình phát triển kinh tế số, xã hội số của từng ngành, lĩnh vực.

Đây là Chương trình quốc gia có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.