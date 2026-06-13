  • logo
Xuất bản ngày 13/06/2026 08:14 AM
Xuất bản ngày 13/06/2026 08:14 AM

World Cup 2026 khai mạc lần thứ 3: Lisa rạng ngời cuốn hút

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Sự xuất hiện của Lisa là một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra sáng nay 13/6 tại Los Angeles, Mỹ.

Sáng 13/6, lễ khai mạc thứ ba của World Cup 2026 được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có 3 lễ khai mạc với thời gian, địa điểm khác nhau. (Ảnh: Reuters)

Sáng 13/6, lễ khai mạc thứ ba của World Cup 2026 được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có 3 lễ khai mạc với thời gian, địa điểm khác nhau. (Ảnh: Reuters)

Sự kiện mở màn World Cup 2026 ở nước Mỹ diễn ra khi giải đấu đã đi qua được 3 trận (tổ chức ở Canada và Mexico). Đội đồng chủ nhà Mỹ thi đấu ở trận thứ tư, gặp Paraguay. Lễ khai mạc được tổ chức trước giờ bóng lăn khoảng 90 phút. (Ảnh: Reuters)

Sự kiện mở màn World Cup 2026 ở nước Mỹ diễn ra khi giải đấu đã đi qua được 3 trận (tổ chức ở Canada và Mexico). Đội đồng chủ nhà Mỹ thi đấu ở trận thứ tư, gặp Paraguay. Lễ khai mạc được tổ chức trước giờ bóng lăn khoảng 90 phút. (Ảnh: Reuters)

Một trong những nghệ sĩ nổi bật của lễ khai mạc là Lisa, ca sĩ người Thái Lan là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink. (Ảnh: Reuters)

Một trong những nghệ sĩ nổi bật của lễ khai mạc là Lisa, ca sĩ người Thái Lan là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink. (Ảnh: Reuters)

Lisa trình diễn bên cạnh 2 nghệ sĩ Rema (Nigeria) và Aniita (Brazil). (Ảnh: Reuters)

Lisa trình diễn bên cạnh 2 nghệ sĩ Rema (Nigeria) và Aniita (Brazil). (Ảnh: Reuters)

Phần trình diễn của Lisa cùng Aniita, Rema chính là một trong những bài hát chủ đề của World Cup 2026 - Goals (tam dịch: Bàn thắng). (Ảnh: Reuters)

Phần trình diễn của Lisa cùng Aniita, Rema chính là một trong những bài hát chủ đề của World Cup 2026 - Goals (tam dịch: Bàn thắng). (Ảnh: Reuters)

Trong bộ trang phục màu trắng không quá phô trương nhưng vẫn đủ sexy, Lisa tạo ra bầu không khí sôi động bằng màn vũ đạo đầy cuốn hút. (Ảnh: Reuters)

Trong bộ trang phục màu trắng không quá phô trương nhưng vẫn đủ sexy, Lisa tạo ra bầu không khí sôi động bằng màn vũ đạo đầy cuốn hút. (Ảnh: Reuters)

Lisa là nghệ sĩ KPop thứ hai biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup. Cách đây 4 năm, Jungkook của BTS từng góp mặt tại sự kiện mở màn giải đấu ở Qatar. (Ảnh: Reuters)

Lisa là nghệ sĩ KPop thứ hai biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup. Cách đây 4 năm, Jungkook của BTS từng góp mặt tại sự kiện mở màn giải đấu ở Qatar. (Ảnh: Reuters)

Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới