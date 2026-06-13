Mỹ sẵn sàng ủng hộ chương trình hạt nhân dân sự của Iran

(VTC News) -

Hôm 12/6, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chấp nhận chương trình năng lượng hạt nhân dân sự ở Iran như một phần của thỏa thuận hạt nhân rộng lớn hơn với điều kiện Tehran phải tháo dỡ cơ sở hạ tầng có thể cho phép nước này chế tạo vũ khí hạt nhân.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một quan chức cấp cao thuộc chính quyền ông Trump phác thảo chi tiết về thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ - Iran và có thể được ký kết trong vài ngày tới.

Mỹ và Iran có thể sắp đạt thỏa thuận hoà bình. (Ảnh: Reuters)

Quan chức này phân biệt rõ ràng giữa việc sản xuất điện hạt nhân dân sự và khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, lập luận rằng mục tiêu của Washington không phải là xóa bỏ ngành năng lượng hạt nhân của Iran mà là ngăn chặn Tehran duy trì khả năng sản xuất bom hạt nhân.

"Chúng tôi hoàn toàn không lo ngại về ý tưởng xây dựng nhà máy điện dân dụng ở Iran", vị quan chức này cho biết. Thay vào đó, mối lo ngại nằm ở "loại cơ sở hạ tầng cho phép họ chuyển từ sản xuất điện dân dụng sang phát triển vũ khí hạt nhân".

Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy chính quyền Mỹ dự định tiếp cận tương lai hạt nhân của Iran như thế nào nếu đạt được thỏa thuận.

Thỏa thuận được đề xuất cũng yêu cầu Iran loại bỏ vật liệu hạt nhân được làm giàu cao, tháo dỡ thành phần trong chương trình vũ khí hạt nhân của mình và chấp nhận những cuộc thanh tra được thiết kế để xác minh việc tuân thủ lâu dài.

Đồng thời, chính quyền ông Trump dường như sẵn sàng cho phép Iran tiếp tục sản xuất điện thông qua cơ sở hạt nhân dân sự dưới sự giám sát chặt chẽ. Vị quan chức này chỉ ra nhiều quốc gia khác trong khu vực đang vận hành chương trình hạt nhân dân sự mà không sở hữu cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phát triển vũ khí.

"Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có chương trình điện hạt nhân dân sự. Họ sản xuất rất nhiều điện năng từ năng lượng hạt nhân, nhưng họ không có cơ sở hạ tầng cho phép họ chế tạo bom hạt nhân", vị quan chức thông tin.