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Xuất bản ngày 13/06/2026 07:38 AM
Xuất bản ngày 13/06/2026 07:38 AM

Ấn Độ lần thứ 2 triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ sau vụ tấn công tàu thương mại

Ấn Độ triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ tại New Delhi lần thứ hai trong vòng chưa đầy 48 giờ để phản đối cuộc tấn công của hải quân Mỹ nhằm vào tàu thương mại.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Jason Meeks, Đại biện lâm thời Mỹ tại New Delhi, đã được triệu tập tới trụ sở Bộ Ngoại giao để nhận công hàm phản đối chính thức của Chính phủ Ấn Độ.

Phía Ấn Độ cho rằng các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại tại Vịnh Oman trong thời gian qua đã gây thương vong nghiêm trọng cho các thủy thủ dân sự, trong đó có công dân Ấn Độ, và những tổn thất này hoàn toàn có thể tránh được nếu các bên tuân thủ các quy tắc bảo đảm an toàn hàng hải quốc tế.

Đại biện lâm thời Mỹ tại Ấn Độ Jason Meeks được triệu tập lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 48 giờ. (Ảnh: ANI)

Đại biện lâm thời Mỹ tại Ấn Độ Jason Meeks được triệu tập lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 48 giờ. (Ảnh: ANI)

Động thái mới nhất được đưa ra sau khi Chính phủ Ấn Độ ngày 11/6 xác nhận ba thủy thủ nước này thiệt mạng trên tàu chở dầu MT Settebello bị tấn công tại Vịnh Oman. Trên tàu có tổng cộng 24 công dân Ấn Độ, trong đó 21 người đã được cứu sống.

Cùng ngày, một tàu chở dầu khác là MT Jalveer mang cờ Guinea-Bissau cũng bị trúng tên lửa của Mỹ gần bờ biển Oman. Toàn bộ 20 thủy thủ Ấn Độ trên tàu đã được sơ tán an toàn.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực gây chết người đối với các tàu dân sự là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cảnh báo những hành động này làm suy giảm an toàn hàng hải, đe dọa thương mại quốc tế và gây mất ổn định tại một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Ấn Độ cũng yêu cầu Mỹ có các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho dân thường và ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn.

Giới quan sát nhận định vụ việc không chỉ tạo thêm sức ép đối với quan hệ Ấn Độ - Mỹ mà còn làm nổi bật những thách thức ngày càng lớn về an toàn hàng hải và an ninh năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vấn đề này được dự báo sẽ là một trong những nội dung được quan tâm tại các cuộc gặp cấp cao bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 sắp tới ở Pháp, nơi Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều tham dự.

Lê Dũng(VOV-New Delhi)

Link: https://vov.vn/the-gioi/an-do-lan-thu-2-trieu-tap-dai-bien-lam-thoi-my-sau-cac-vu-tan-cong-tau-thuong-mai-post1306000.vov

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