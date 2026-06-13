Lê Thiện Hiếu 'Ông bà anh': Đường đua showbiz không còn là nơi tôi thuộc về

(VTC News) -

Sau hào quang của bản hit quốc dân Ông bà anh, Lê Thiện Hiếu chọn cách "ẩn mình" khỏi những ồn ào của thị trường giải trí. Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News sau nhiều năm đứng ngoài showbiz, Lê Thiện Hiếu thừa nhận anh không còn là nghệ sĩ loay hoay chứng minh bản thân, mà là nhà sản xuất âm nhạc với tâm thế an yên, tự tại.

Ca khúc "Ông bà anh" - Lê Thiện Hiếu.

“Đường đua showbiz” không còn là nơi tôi thuộc về

- Điều gì khiến một nghệ sĩ đang có sức hút như Lê Thiện Hiếu lại chọn cách lùi lại trong đường đua âm nhạc suốt thời gian qua?

Có thể “đường đua showbiz” không còn là nơi tôi thuộc về. Cuộc sống của tôi vơi bớt phần ồn ào và sôi động khi chọn đứng ngoài vòng quay này. Bù lại, tôi được đồng hành cùng âm nhạc theo cách khác thú vị hơn.

Quãng thời gian này cũng khiến tôi có nhiều thay đổi khi không còn tự đặt áp lực phải chứng minh điều gì. Trước đây, tôi luôn tập trung vào việc làm sao để được nhìn thấy, được đón nhận. Còn bây giờ, tôi quan tâm nhiều hơn đến những thứ mình có thể tạo ra. Tôi dần quay về với sự đơn giản ban đầu, miễn “đứa trẻ bên trong” cảm thấy dễ chịu, tự do và vui vẻ.

Lê Thiện Hiếu chọn cuộc sống lặng lẽ nhiều năm qua.

- Có khi nào anh cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ sức hút của "Ông bà anh" để tiếp tục phát triển sự nghiệp?

Việc Ông bà anh được khán giả nhớ đến với tôi là may mắn. Tôi vẫn luôn nhìn lại khoảng thời gian đó như cột mốc, một trải nghiệm khó quên trong đời.

Với tôi, dù nhanh hay chậm thì đích đến cuối chỉ có một - đó là sự thỏa mãn. Hiện tôi không quá khao khát sự công nhận từ bên ngoài để định nghĩa “sự thỏa mãn” của bản thân. Có thể trong mắt mọi người, sự nghiệp của tôi không quá rực rỡ nhưng với riêng tôi, hành trình mà tôi đang đi chính là thứ tôi luôn muốn thực hiện sau khi có Ông bà anh.

- Âm nhạc của anh hiện nay có vẻ mang màu sắc trầm lắng, nội tâm hơn so với thời điểm mới nổi tiếng. Điều gì đã tạo nên sự thay đổi đó?

Tôi nghĩ tất cả mọi người vẫn đang thay đổi từng chút một mỗi ngày, không chỉ riêng tôi. Chỉ là tôi quá ít cập nhật và xuất hiện nên mỗi lần gặp gỡ lại thấy tôi khác trước quá nhiều chăng?

Tôi từng nghĩ làm nghệ sĩ đồng nghĩa với việc phải luôn xuất hiện nhưng càng đi lâu với nghề thì càng nhận ra điều quan trọng hơn là mình xuất hiện vì điều gì. Hiện tôi sống khá đơn giản, dành phần lớn thời gian để học thêm những thứ mới, sản xuất các dự án cá nhân và chia sẻ tài nguyên với cộng đồng làm nhạc. Tôi nghĩ mình đang ở giai đoạn được sống gần với con người thật của mình nhất.

Chưa từng khước từ sân khấu

- Những biến cố như việc mất ba mẹ phải chăng tác động đến con người và âm nhạc của Lê Thiện Hiếu?

Sinh ra từ làng từng là chương trình mà tôi và ba thường xem cùng nhau. Sau mỗi tập, ba luôn nói với tôi rằng: “Chúng ta thực sự rất may mắn so với nhiều người ngoài kia!”. Tôi lớn lên cùng những bài học nhỏ đó. Theo thời gian, tôi vẫn luôn tự nhắc bản thân rằng "mình thực sự rất may mắn so với nhiều người ngoài kia”.

Mặc dù những biến cố khiến tôi dần trở nên im lặng hơn, bớt mãnh liệt với đường đua ra sản phẩm hơn nhưng "những bài học nhỏ" giúp tôi không trở nên bi quan - chúng giữ nhịp thở cho cuộc sống và cho cả âm nhạc của tôi.

Screen Shot 2026-06-12 at 11.27.05 AM.jpg Có thể tận hưởng sự im lặng giữa một thế giới ồn ào chính là hạnh phúc. Lê Thiện Hiếu

Tôi từng nhiều lần trải qua giai đoạn bị "mắc kẹt" trong những tổn thương, không còn cảm xúc để sáng tác. Điều kỳ lạ là âm nhạc vẫn luôn tìm ra cách để giữ tôi lại, kể cả khi tôi rơi vào trạng thái “không thể sáng tác hay làm nhạc được”, minh chứng là "Kênh làm nhạc" - đứa con tinh thần khác mà tôi tạo ra trong suốt thời gian qua, một “bản nhạc” dành riêng cho những người yêu làm nhạc giống mình.

- Thời gian qua, Lê Thiện Hiếu chuyển hướng trở thành music producer (nhà sản xuất âm nhạc). Điều gì khiến anh có hướng đi này?

Vai trò nhà sản xuất âm nhạc là cách tôi chọn để làm chủ thứ mình tạo ra. Những nội dung khác mà tôi chia sẻ trong khoảng thời gian này, đơn thuần xuất phát từ niềm tin rằng nó có thể giúp ích được rất nhiều người khác - những người yêu âm nhạc nhưng gặp rào cản bởi sự thiếu tài nguyên và nguồn lực cần thiết - giống như tôi nhiều năm trước.

Công việc này giúp tôi đủ khoảng lặng để quan sát và hiểu sâu sắc hơn về nghề. Tôi được trải nghiệm quãng đường của một người trình diễn, tuy ngắn nhưng đủ để tôi thấy sự khác biệt rất lớn giữa người đứng trên sân khấu và người ngồi tại phòng thu. Hai thế giới tuy khác nhau nhưng đều có một điểm chung lớn, đó là “theo đuổi cái đẹp” - một bên là cái đẹp thị giác, một bên là cái đẹp thính giác.

Lê Thiện Hiếu chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất âm nhạc.

- Liệu khán giả sẽ thấy một ca - nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu trở lại trên sân khấu trong thời gian tới?

Mục tiêu của tôi là tạo ra những giá trị có thể tồn tại lâu dài. Tôi vẫn sẽ hoàn thiện các dự án cá nhân và đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng cộng đồng những người yêu làm nhạc. Tôi chưa từng khước từ sân khấu, chỉ là ở hiện tại, tôi dành nhiều sự quan tâm cho sản xuất hơn.

Chỉ cần không nằm ngoài âm nhạc, thì khán giả nhớ về tôi theo danh xưng nào cũng được. Tôi không quá quan trọng mình phải đảm nhiệm một vị trí cụ thể nào. Hãy cứ để những người nhớ đến tôi lựa chọn bất cứ một vai trò nào cho tôi mà họ muốn.

- Hạnh phúc với Lê Thiện Hiếu ở hiện tại được định nghĩa thế nào?

Với tôi, có thể tận hưởng sự im lặng giữa một thế giới ồn ào chính là hạnh phúc. Nhiều người từng hỏi tôi nếu phải dùng ba từ để mô tả phiên bản Lê Thiện Hiếu của hiện tại, có lẽ đó chính là "chậm - sâu - đủ".

- Cảm ơn Lê Thiện Hiếu về những chia sẻ!