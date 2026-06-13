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Xuất bản ngày 13/06/2026 09:35 AM
Xuất bản ngày 13/06/2026 09:35 AM

Toàn cảnh vẻ đẹp Quy Nhơn trước khi chuyển mình thành siêu đô thị du lịch

Nguyễn Gia
Nguyễn Gia
(VTC News) -

Khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia lai) sẽ hướng tới chuyển mình thành một đô thị du lịch xanh, thông minh và hấp dẫn với kinh tế đêm.

Toàn cảnh phố biển Quy Nhơn của tỉnh Gia Lai.

Tại cuộc họp về công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các phường, xã thuộc khu vực Quy Nhơn (trước đây là TP. Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai đã nêu định hướng mở rộng không gian và đổi mới tư duy quản lý.

Tại cuộc họp về công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các phường, xã thuộc khu vực Quy Nhơn (trước đây là TP. Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai đã nêu định hướng mở rộng không gian và đổi mới tư duy quản lý.

Theo đó, khu vực Quy Nhơn sẽ sở hữu một quy mô "khủng" với kỳ vọng thành một trung tâm kinh tế vững mạnh, một đô thị du lịch biển tràn đầy sức sống, có nhịp sống không dừng, kể cả khi về đêm.

Theo đó, khu vực Quy Nhơn sẽ sở hữu một quy mô "khủng" với kỳ vọng thành một trung tâm kinh tế vững mạnh, một đô thị du lịch biển tràn đầy sức sống, có nhịp sống không dừng, kể cả khi về đêm.

Theo phương án định hướng phát triển do Sở Xây dựng Gia Lai báo cáo, đô thị Quy Nhơn mở rộng sẽ sở hữu quy mô lên tới khoảng 1.200 km², với dân số dự kiến đạt gần 900.000 người.

Theo phương án định hướng phát triển do Sở Xây dựng Gia Lai báo cáo, đô thị Quy Nhơn mở rộng sẽ sở hữu quy mô lên tới khoảng 1.200 km², với dân số dự kiến đạt gần 900.000 người.

Không gian đô thị Quy Nhơn mới sẽ bao gồm 19 đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn (trước đây), cùng các địa bàn phụ cận như Canh Vinh, Tây Sơn và Phù Cát.

Không gian đô thị Quy Nhơn mới sẽ bao gồm 19 đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn (trước đây), cùng các địa bàn phụ cận như Canh Vinh, Tây Sơn và Phù Cát.

Sự mở rộng địa giới này là bước chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng để khu vực Quy Nhơn gánh tầm vóc quốc tế. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng Quy Nhơn trở thành trung tâm chính trị - hành chính và trung tâm tổng hợp lớn theo hướng đô thị xanh, sinh thái, thông minh.

Sự mở rộng địa giới này là bước chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng để khu vực Quy Nhơn gánh tầm vóc quốc tế. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng Quy Nhơn trở thành trung tâm chính trị - hành chính và trung tâm tổng hợp lớn theo hướng đô thị xanh, sinh thái, thông minh.

Đây cũng sẽ là nơi định hình một trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI), đô thị khoa học tầm quốc tế, kết hợp hài hòa với các ngành dịch vụ cao cấp.

Đây cũng sẽ là nơi định hình một trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI), đô thị khoa học tầm quốc tế, kết hợp hài hòa với các ngành dịch vụ cao cấp.

Đồng thời là trung tâm thương mại và dịch vụ chất lượng cao; Hệ thống logistics và công nghiệp công nghệ cao gắn liền với cảng biển; Du lịch sinh thái và du lịch biển bền vững.

Đồng thời là trung tâm thương mại và dịch vụ chất lượng cao; Hệ thống logistics và công nghiệp công nghệ cao gắn liền với cảng biển; Du lịch sinh thái và du lịch biển bền vững.

Đô thị Quy Nhơn mở rộng được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên, được nâng đỡ bởi hệ thống hạ tầng kết nối xuyên suốt bao gồm các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Phù Cát...

Đô thị Quy Nhơn mở rộng được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên, được nâng đỡ bởi hệ thống hạ tầng kết nối xuyên suốt bao gồm các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Phù Cát...

Để hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị du lịch sống động và văn minh, Gia Lai đã vạch ra những vấn đề tồn đọng gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt đô thị và trải nghiệm của du khách như: Xử lý dứt điểm ô nhiễm; Quy hoạch lại hạ tầng giao thông bến bãi; Chấn chỉnh hoạt động vận tải du lịch; Chỉnh trang bộ mặt đô thị...

Để hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị du lịch sống động và văn minh, Gia Lai đã vạch ra những vấn đề tồn đọng gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt đô thị và trải nghiệm của du khách như: Xử lý dứt điểm ô nhiễm; Quy hoạch lại hạ tầng giao thông bến bãi; Chấn chỉnh hoạt động vận tải du lịch; Chỉnh trang bộ mặt đô thị...

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các cấp chính quyền phải xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của khu vực Quy Nhơn, thay đổi tư duy quản lý theo hướng lấy du khách làm trung tâm và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các cấp chính quyền phải xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của khu vực Quy Nhơn, thay đổi tư duy quản lý theo hướng lấy du khách làm trung tâm và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, muốn phát triển du lịch thì đô thị phải thực sự sôi động, có các hoạt động dịch vụ phục vụ du khách ngoài khung giờ hành chính. Vì thế, định hướng phát triển về kinh tế ban đêm ở Quy Nhơn là then chốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, muốn phát triển du lịch thì đô thị phải thực sự sôi động, có các hoạt động dịch vụ phục vụ du khách ngoài khung giờ hành chính. Vì thế, định hướng phát triển về kinh tế ban đêm ở Quy Nhơn là then chốt.

"Một thực tế rõ ràng là nhiều đô thị du lịch hiện nay vẫn rơi vào tình trạng "thiếu không gian chơi đêm", khiến du khách chi tiêu ít và thời gian lưu trú ngắn. Đô thị du lịch phải là đô thị sống về đêm. Đô thị du lịch gì mà 9 giờ đêm dẹp hết thì ai thèm đi du lịch", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

"Một thực tế rõ ràng là nhiều đô thị du lịch hiện nay vẫn rơi vào tình trạng "thiếu không gian chơi đêm", khiến du khách chi tiêu ít và thời gian lưu trú ngắn. Đô thị du lịch phải là đô thị sống về đêm. Đô thị du lịch gì mà 9 giờ đêm dẹp hết thì ai thèm đi du lịch", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai thẳng thắn yêu cầu các ngành chức năng phải khẩn trương quy hoạch các khu phố đi bộ, chợ đêm, các tổ hợp giải trí 24/7 và các chuỗi dịch vụ ẩm thực ven biển hoạt động xuyên đêm để tạo điểm nhấn khác biệt.

Ngoài ra người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai thẳng thắn yêu cầu các ngành chức năng phải khẩn trương quy hoạch các khu phố đi bộ, chợ đêm, các tổ hợp giải trí 24/7 và các chuỗi dịch vụ ẩm thực ven biển hoạt động xuyên đêm để tạo điểm nhấn khác biệt.

"Phát triển du lịch đòi hỏi sự tỉ mỉ, tận tâm trong từng khâu phục vụ và từng chi tiết nhỏ liên quan đến trải nghiệm của du khách", ông Phạm Anh Tuấn chỉ đạo.

"Phát triển du lịch đòi hỏi sự tỉ mỉ, tận tâm trong từng khâu phục vụ và từng chi tiết nhỏ liên quan đến trải nghiệm của du khách", ông Phạm Anh Tuấn chỉ đạo.

Quy Nhơn mở rộng không chỉ hướng tới những mục tiêu ngắn hạn mà đang đặt nền móng chắc chắn cho một kế hoạch dài hơi. Các sở, ngành liên quan đã được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cụ thể cho giai đoạn 5 năm 2026 - 2030.

Quy Nhơn mở rộng không chỉ hướng tới những mục tiêu ngắn hạn mà đang đặt nền móng chắc chắn cho một kế hoạch dài hơi. Các sở, ngành liên quan đã được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cụ thể cho giai đoạn 5 năm 2026 - 2030.

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