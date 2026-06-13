Toàn cảnh vẻ đẹp Quy Nhơn trước khi chuyển mình thành siêu đô thị du lịch

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Xe máy tông vào gốc cây bên đường, hai thanh niên ở Đắk Lắk thương vong Xe máy chạy với tốc độ cao lao vào gốc cây bên đường ở xã phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, tài xế bị thương nặng, người ngồi sau tử vong.

Tin thế giới nổi bật trong ngày 13/6 Tổng hợp tin tức thế giới ngày 13/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, Ukraine gia nhập EU và thỏa thuận về eo biển Hormuz.

Thủ tướng làm việc với TP.HCM, phát động thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030 ở TP.HCM.

Kết quả Mỹ vs Paraguay bảng D World Cup 2026 mới nhất Cập nhật kết quả bóng đá World Cup 2026 hôm nay 13/6: Đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Mỹ đấu với Paraguay mới nhất.

'Voi tiên tri' gây sốt, đoán trúng 100% kết quả trận khai mạc World Cup 2026 Chủ nhà Mexico giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận khai mạc World Cup 2026 nhưng điều bất ngờ hơn là lời tiên tri chính xác 100% từ hai chú voi.

Dứa Thanh Hóa rẻ như cho, lên Hà Nội giá 25.000 đồng/kg Trong khi hàng nghìn ha dứa ở Thanh Hóa ế chỏng chơ, bán tại vườn chỉ 4.000 - 5.000 đồng/kg thì giá dứa ở Hà Nội vẫn cao ngất, có nơi đắt gấp 5 lần.

Mỉa mai Italy không được dự World Cup 2026, Chủ tịch FIFA bị chỉ trích Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vấp phải làn sóng chỉ trích tại Italy sau lời nhận xét mang tính bông đùa về việc đội bóng quê nhà vắng mặt tại World Cup.

Đếm ngược 3 ngày: Khoảng 20 triệu thuê bao đứng trước nguy cơ bị khóa Chỉ còn 3 ngày trước hạn chót xác thực thông tin thuê bao, nhưng khoảng 20 triệu số điện thoại vẫn chưa hoàn tất đối soát dữ liệu và có nguy cơ bị khóa một chiều.

Trực tiếp bóng đá Mỹ 3-0 Paraguay: Cựu cầu thủ Arsenal lập cú đúp Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Paraguay diễn ra lúc 8h ngày 13/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Mỹ đấu với Paraguay thuộc bảng D World Cup 2026 mới nhất.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/6/2026 Cập nhật giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu mới nhất, bảng giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay so với các thương hiệu khác.

World Cup 2026 khai mạc lần thứ 3: Lisa rạng ngời cuốn hút Sự xuất hiện của Lisa là một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra sáng nay 13/6 tại Los Angeles, Mỹ.

Top xe côn tay giá dưới 60 triệu đồng đáng mua hiện nay Yamaha Exciter hay Honda Winner X, Suzuki Raider là những mẫu xe côn tay đáng chú ý hiện nay trong tầm giá dưới 60 triệu đồng.

Nhận định bóng đá Haiti vs Scotland, bảng C World Cup 2026 Nhận định Haiti vs Scotland, bảng C World Cup 2026 (8h ngày 14/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Haiti đấu với Scotland.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số với đóng góp khoảng 30% GDP.

Công nghệ 13/6: Hơn 13.000 USD cho card đồ họa mới của NVIDIA Khám phá NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell với 24.064 nhân CUDA, bộ nhớ 96GB và giá 13.250 USD cho các ứng dụng đồ họa tiên tiến.

Niềm tin chục năm với SpaceX giúp 4.400 nhân viên chuẩn bị thành triệu phú Từng bị xem là startup đầy rủi ro, SpaceX nay chuẩn bị mang lại khối tài sản triệu USD cho hàng nghìn nhân viên trung thành.

Ấn Độ lần thứ 2 triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ sau vụ tấn công tàu thương mại Ấn Độ triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ tại New Delhi lần thứ hai trong vòng chưa đầy 48 giờ để phản đối cuộc tấn công của hải quân Mỹ nhằm vào tàu thương mại.

Mỹ sẵn sàng ủng hộ chương trình hạt nhân dân sự của Iran Chính quyền Trump tuyên bố sẵn sàng chấp nhận chương trình năng lượng hạt nhân dân sự ở Iran như một phần của thỏa thuận hạt nhân rộng lớn hơn.

Ngoại trưởng Iran: Bản ghi nhớ với Mỹ có thể ký kết trong vài ngày tới Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, việc ký kết biên bản ghi nhớ với Mỹ để chấm dứt xung đột có thể diễn ra trong vài ngày tới.

Lê Thiện Hiếu 'Ông bà anh': Đường đua showbiz không còn là nơi tôi thuộc về Sau nhiều năm "ẩn mình" khỏi showbiz và trải qua biến cố gia đình, Lê Thiện Hiếu 'Ông bà anh' giờ đây chọn làm nhà sản xuất âm nhạc với tâm thế an yên, tự tại.

Có nên uống thuốc phòng đột quỵ? Nhiều người truyền tai nhau việc uống các loại thuốc được quảng cáo là "phòng đột quỵ" để ngăn ngừa tai biến mạch máu não.

World Cup 2026 hôm nay 13/6: Trưởng đoàn Iran trách FIFA thất hứa Cập nhật thông tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 13/6: Trưởng đoàn đội tuyển Iran trách FIFA không hỗ trợ đầy đủ trong vấn đề thị thực và nhập cảnh như cam kết.

Cúp vô địch World Cup chứa bao nhiêu kg vàng? Chiếc cúp FIFA World Cup cao 37 cm, đường kính 13 cm, chứa khoảng 4,93 kg vàng, tương đương gần 174 ounce vàng.

Khởi tố 15 kẻ câu kết với các đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia 15 người vừa bị khởi tố được công an xác định đã câu kết với các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines và Campuchia.

Giá vàng hôm nay 13/6: Vàng thế giới quay đầu giảm Sáng 13/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.210 USD/ounce, giảm 25 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Sau nhiều năm đình trệ, công trường 786 tỷ đồng ở Hà Nội rầm rộ thi công trở lại Sau gần một thập kỷ đình trệ vì vướng giải phóng mặt bằng, nút giao Phạm Tu - đường 70 đang được thi công trở lại, được kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Vì sao người Mexico tổ chức Lễ hội người chết? Trong Lễ hội người chết, thay vì khóc thương, người Mexicoca múa và tiệc tùng ngay bên phần mộ của người đã khuất, là sự kiện ngập tràn sắc màu, âm nhạc và nụ cười.