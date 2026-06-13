Toàn cảnh vẻ đẹp Quy Nhơn trước khi chuyển mình thành siêu đô thị du lịch

Xe máy chạy với tốc độ cao lao vào gốc cây bên đường ở xã phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, tài xế bị thương nặng, người ngồi sau tử vong.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 13/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, Ukraine gia nhập EU và thỏa thuận về eo biển Hormuz.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030 ở TP.HCM.
Cập nhật kết quả bóng đá World Cup 2026 hôm nay 13/6: Đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Mỹ đấu với Paraguay mới nhất.
Chủ nhà Mexico giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận khai mạc World Cup 2026 nhưng điều bất ngờ hơn là lời tiên tri chính xác 100% từ hai chú voi.
Trong khi hàng nghìn ha dứa ở Thanh Hóa ế chỏng chơ, bán tại vườn chỉ 4.000 - 5.000 đồng/kg thì giá dứa ở Hà Nội vẫn cao ngất, có nơi đắt gấp 5 lần.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vấp phải làn sóng chỉ trích tại Italy sau lời nhận xét mang tính bông đùa về việc đội bóng quê nhà vắng mặt tại World Cup.
Chỉ còn 3 ngày trước hạn chót xác thực thông tin thuê bao, nhưng khoảng 20 triệu số điện thoại vẫn chưa hoàn tất đối soát dữ liệu và có nguy cơ bị khóa một chiều.
Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Paraguay diễn ra lúc 8h ngày 13/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Mỹ đấu với Paraguay thuộc bảng D World Cup 2026 mới nhất.
Cập nhật giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu mới nhất, bảng giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay so với các thương hiệu khác.
Sự xuất hiện của Lisa là một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra sáng nay 13/6 tại Los Angeles, Mỹ.
Yamaha Exciter hay Honda Winner X, Suzuki Raider là những mẫu xe côn tay đáng chú ý hiện nay trong tầm giá dưới 60 triệu đồng.
Nhận định Haiti vs Scotland, bảng C World Cup 2026 (8h ngày 14/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Haiti đấu với Scotland.
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Nhận định Brazil vs Morocco, bảng C World Cup 2026 (5h ngày 14/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Brazil đấu với Morocco.
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