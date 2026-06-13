Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Paraguay, bảng D World Cup 2026 hôm nay 13/6

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Mỹ 0 0 Paraguay
Trận Mỹ đấu với Paraguay ở bảng D World Cup 2026 bắt đầu lúc 8h. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
Lực lượng, phong độ Paraguay
Paraguay trở lại World Cup sau 3 kỳ liên tiếp vắng mặt. Dưới thời huấn luyện viên Gustavo Alfaro, đội bóng Nam Mỹ không tạo dấu ấn bằng lối chơi tấn công rực lửa, nhưng là tập thể rất khó chịu nhờ tính kỷ luật và khả năng tổ chức phòng ngự.
Điểm tựa lớn nhất của Paraguay là hàng thủ. Gustavo Gomez giữ vai trò thủ lĩnh, trong khi Omar Alderete nhiều khả năng đá chính sau khi đã sẵn sàng trở lại. Cách chơi quen thuộc của Paraguay là giữ đội hình thấp, bó hẹp khoảng trống ở trung lộ và chờ cơ hội phản công.
Trên hàng công, Paraguay có những cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến như Miguel Almiron, Julio Enciso và Antonio Sanabria. Enciso gặp vấn đề nhẹ ở cơ đùi trong trận gặp Nicaragua, nhưng vẫn có khả năng góp mặt. Nếu cầu thủ này đủ thể lực, Paraguay có thêm phương án quan trọng để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Mỹ.
Lực lượng, phong độ Mỹ
Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino được kỳ vọng cạnh tranh vị trí đầu bảng D nhờ lực lượng đồng đều và nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu.
Christian Pulisic vẫn là ngôi sao quan trọng nhất trên hàng công. Xung quanh anh, Mỹ có nhiều nhân tố giàu năng lượng như Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson hay Timothy Weah. Lối chơi của đội chủ nhà thiên về pressing, đẩy cao đội hình và chuyển trạng thái nhanh sau khi giành lại bóng.
Ở các kỳ World Cup gần đây, Mỹ thường nhập cuộc vòng bảng khá tốt. Đội tuyển này vượt qua vòng bảng trong 3 lần gần nhất góp mặt là các năm 2010, 2014 và 2022. Dù vậy, lực lượng của Mỹ không hoàn toàn đầy đủ ở trận ra quân. Johnny Cardoso và Patrick Agyemang vắng mặt vì chấn thương, còn Chris Richards bỏ ngỏ khả năng thi đấu.
Mỹ đấu với Paraguay (8h ngày 13/6)
Trận Mỹ đấu với Paraguay diễn ra lúc 8h ngày 13/6 thuộcbảng D World Cup 2026. Đây là trận ra quân của đội đồng chủ nhà Mỹ, đồng thời là cơ hội để họ tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Theo Opta, Mỹ có 39,8% cơ hội thắng, trong khi khả năng giành chiến thắng của Paraguay là 33,6%. Khoảng cách không quá lớn cho thấy đây có thể là trận đấu cân bằng, đặc biệt khi Paraguay có lối chơi phòng ngự thực dụng và không dễ bị kéo khỏi cấu trúc đội hình.
Mỹ bước vào giải đấu với tư cách đồng chủ nhà và là một trong những ứng viên dẫn đầu bảng. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Paraguay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn bằng lối chơi thực dụng và giàu tính tổ chức.
Trong lịch sử, Mỹ và Paraguay từng gặp nhau 9 lần. Mỹ chiếm ưu thế với 5 chiến thắng, Paraguay thắng 2 trận, còn lại là 2 trận hòa. Dù có lợi thế sân nhà và lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, Mỹ vẫn cần thận trọng trước một đối thủ có khả năng phòng ngự thấp và phản công nhanh.
Trận đấu giữa Mỹ và Paraguay diễn ra trên sân vận động SoFi, Los Angeles, bang California (Mỹ), được chiếu trực tiếp trên kênh VTV3 và VTV6. Trọng tài chính điều hành trận đấu là Danny Makkelie (Hà Lan).
Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Paraguay, bảng D World Cup 2026 hôm nay 13/6
Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Paraguay diễn ra lúc 8h ngày 13/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Mỹ đấu với Paraguay thuộc bảng D World Cup 2026 mới nhất.
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