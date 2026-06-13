Giá vàng hôm nay 13/6: Vàng thế giới quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên cuối tuần và đang hướng tới một tuần đi xuống khi thị trường chịu áp lực từ lo ngại lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất.

Trước đó, giá vàng từng rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng vào ngày thứ Năm, rồi phục hồi và chốt phiên ở 4.219,69 USD/ounce.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran và phát tín hiệu về thỏa thuận hòa bình sắp tới. Tuy nhiên, phía Iran cho biết họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm, trong nước tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia Edward Meir của Marex, giá vàng hiện gần như bị chi phối hoàn toàn bởi các thông tin địa chính trị. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Fed. Nếu Fed phát đi thông điệp có thể tăng lãi suất, giá vàng có nguy cơ giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Từ khi xung đột Iran bắt đầu, giá vàng đã mất khoảng 20%. Nguyên nhân là giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Dữ liệu mới cho thấy giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự báo, ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất trong 3 năm rưỡi do chi phí năng lượng leo thang. Hiện giới giao dịch đánh giá có khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua- bán, tăng 9 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng 7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.210 USD/ounce, giảm 25 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo báo cáo công bố ngày 12/6, các chuyên gia của UBS gồm Dominic Schnider, Giovanni Staunovo và Wayne Gordon cho biết giá vàng đang đối mặt với "cú đúp bất lợi" khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện sức chống chịu tốt, trong khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi xa hơn.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ vẫn vững mạnh cùng lợi suất thực tăng cao đã khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng. Thậm chí, một số nhà đầu tư còn tính đến khả năng Fed nâng lãi suất trong năm nay thay vì cắt giảm như dự đoán trước đó.

UBS nhận định các chỉ báo động lượng cho thấy giá vàng có thể tiếp tục dao động trong vùng 3.850-4.000 USD/ounce trong ngắn hạn.

Ngân hàng này cũng cho rằng phản ứng khá mờ nhạt của vàng trước căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã thúc đẩy một bộ phận nhà đầu tư chốt lời.

Điều đó khiến giá vàng hiện nay chịu tác động nhiều hơn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô truyền thống như sức mạnh đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Các quỹ ETF vàng gần đây ghi nhận dòng vốn rút ra ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, UBS nhấn mạnh rằng vị thế đầu tư hiện tại vẫn chưa ở mức cực đoan, đồng nghĩa thị trường vẫn còn dư địa để thu hút thêm dòng tiền mới.

Dù cắt giảm dự báo ngắn hạn, UBS vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với vàng trong vòng 12 tháng tới.

Kịch bản cơ sở của ngân hàng này giả định Fed sẽ giảm lãi suất khoảng 50 điểm cơ bản trong năm 2027 khi tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu xuống dưới xu hướng dài hạn.

Một yếu tố tiếp tục hỗ trợ thị trường vàng là nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương trên thế giới.