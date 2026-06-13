Khởi tố 15 kẻ câu kết với các đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 15 người về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

3 trong số 15 kẻ bị khởi tố. (Ảnh: CACC)

Qua điều tra, cơ quan công an xác định những người này đã câu kết với các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines và Campuchia; tham gia thuê người mở tài khoản ngân hàng, thu mua, mua bán thông tin tài khoản để phục vụ hoạt động phạm tội. Đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phương thức, thủ đoạn tinh vi, phạm vi hoạt động trên nhiều địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, các bị can trên có độ tuổi từ 21 đến 41, trú tại Đà Nẵng và một số địa phương như Quảng Trị, Nghệ An, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý; đồng thời kêu gọi những người có liên quan sớm đến cơ quan Công an trình diện, khai báo để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Hôm qua (12/6), Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ việc 83 người mang quốc tịch Trung Quốc cùng hàng trăm người nước ngoài khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh và hoạt động lừa đảo.

Theo Công an TP.HCM, việc phát hiện và xử lý kịp thời nhóm người nước ngoài này đã góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn.

Trước đó, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra 420 cơ sở lưu trú trên toàn thành phố. Trong quá trình kiểm tra ngày 8/6, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 83 người quốc tịch Trung Quốc thuê trọn khách sạn The Emerald Gold tại khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương.

Qua xác minh ban đầu, phần lớn những người này được xác định nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TP.HCM để thiết lập địa điểm hoạt động phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tại Trung Quốc. Khám xét nơi lưu trú, công an thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy hệ thống nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động lừa đảo mới được tập kết, lắp đặt nên chưa kịp đưa vào vận hành. Cũng trong đợt tổng kiểm tra, các tổ công tác phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định. Ngoài ra, gần 300 người nước ngoài bị phát hiện có các hành vi vi phạm như nhập cảnh trái phép, lao động trái phép, đánh bạc và tham gia các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm vào công dân nhiều quốc gia.