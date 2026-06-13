(VTC News) -

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là các tạp chất. Trên thị trường, vàng 9999 còn được gọi bằng nhiều tên khác như vàng ta, vàng ròng, vàng 24K hay vàng bốn số 9.

Với hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng và tính chất khá mềm. Do vậy, sản phẩm dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động, không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức cầu kỳ hoặc đính đá.

Thay vào đó, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn nhằm đáp ứng nhu cầu tích trữ tài sản và đầu tư lâu dài. Đây cũng là một trong những dòng vàng được nhiều người lựa chọn để bảo toàn giá trị theo thời gian.

Vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cập nhật lúc 8h ngày 13/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.040.000 14.440.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 13.800.000 Liên hệ đồng/chỉ Vàng thương hiệu khác 13.500.000 Liên hệ đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 13.450.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn trên thị trường. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 13/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.240.000 14.542.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.240.000 14.543.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.230.000 14.530.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.030.000 14.540.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.600.000 13.800.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.050.000 14.450.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng SJC 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.040.000 14.440.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.140.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.040.000 14.400.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.