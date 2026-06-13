Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là các tạp chất. Trên thị trường, vàng 9999 còn được gọi bằng nhiều tên khác như vàng ta, vàng ròng, vàng 24K hay vàng bốn số 9.
Với hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng và tính chất khá mềm. Do vậy, sản phẩm dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động, không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức cầu kỳ hoặc đính đá.
Thay vào đó, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn nhằm đáp ứng nhu cầu tích trữ tài sản và đầu tư lâu dài. Đây cũng là một trong những dòng vàng được nhiều người lựa chọn để bảo toàn giá trị theo thời gian.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/6/2026
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cập nhật lúc 8h ngày 13/6/2026:
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|14.240.000
|14.540.000
|đồng/chỉ
|Vàng miếng SJC
|14.240.000
|14.540.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|14.240.000
|14.540.000
|đồng/chỉ
|Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|14.240.000
|14.540.000
|đồng/chỉ
|Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|14.040.000
|14.440.000
|đồng/chỉ
|Vàng hệ thống
|13.800.000
|Liên hệ
|đồng/chỉ
|Vàng thương hiệu khác
|13.500.000
|Liên hệ
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu
|13.450.000
|Liên hệ
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn trên thị trường. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 13/6/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.240.000
14.542.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.240.000
14.543.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.230.000
14.530.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.030.000
14.540.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.900.000
14.400.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng SJC
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.600.000
13.800.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
14.050.000
14.450.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng SJC
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.040.000
14.440.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.140.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.040.000
14.400.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.240.000
14.540.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
Bình luận