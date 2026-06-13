(VTC News) -

Top xe côn tay giá dưới 60 triệu đồng đáng mua hiện nay

Không cần chi quá nhiều tiền, người dùng vẫn có thể lựa chọn nhiều mẫu xe côn tay nổi bật dưới 60 triệu đồng với kiểu dáng bắt mắt và trang bị đáng chú ý.

Yamaha Exciter 155VVA: 48,2 - 55,2 triệu đồng

Exciter là một trong những dòng xe thành công nhất của Yamaha, được mệnh danh là “King of Underbone” với kiểu dáng trẻ trung thể thao, động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành ấn tượng.

Yamaha Exciter 155VVA được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, 4 van, dung tích 155.1cc, làm mát bằng dung dịch, công nghệ phun xăng điện tử Fi, sản sinh công suất tối đa 13.2 mã lực tại vòng tua 9,500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14.4 Nm tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút.

Những điểm mới trên Exciter thế hệ mới chính là cụm đèn pha, đèn hậu với công nghệ LED, đồng hồ hiển thị mới dạng màn hình full LCD, trang bị cùm công tắc rời bổ sung nút passing và bật/tắt nhanh động cơ, tích hợp khoá định vị giúp tìm kiếm xe trong phạm vi 20 mét.

Honda Winner X: 46,1 - 50,5 triệu đồng

Winner X ra đời nhằm thay thế cho mẫu Honda Winner 150, với nhiều nâng cấp cả về thiết kế lẫn trang bị.

Honda Winner X sở hữu đường nét thiết kế khỏe khoắn dựa theo thiết kế từ ý tưởng một chiếc xe thể thao cao cấp cùng những tính năng tiện dụng cho người điều khiển, giúp người lái thoải mái trải nghiệm trên những cung đường.

Honda Winner X sở hữu thiết kế mang đậm phong cách thể thao với tư thế ngồi hơi chồm về phía trước. Dòng xe dùng động cơ xylanh đơn, DOHC 150 cc, 4 van và 6 cấp số sản sinh công suất 11.5 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mômen xoắn 13,5 Nm tại vòng tua 7.000 vòng/phút mang đến cho xe sự khỏe khoắn, nhanh nhẹn và linh hoạt.

Mẫu xe này phù hợp đi lại hàng ngày trong cả nội thành và những chuyến hành trình dài nhờ khung gầm chắc chắc và ổn định. Hệ thống phanh chống bó cứng ABS đem đến an toàn trong các tình huống phanh gấp hoặc di chuyển trên đoạn đường trơn trượt.

Suzuki Raider R150: 45,9 - 51,1 triệu đồng

Suzuki Raider R150 có kiểu dáng độc đáo Hyper Underbone, khối động cơ 150cc DOHC, 4 van, côn tay 6 số, làm mát bằng dung dịch mang đến cho xe khả năng vận hành mạnh mẽ và tăng tốc vượt trội.

Suzuki Raider R150 còn được trang bị hệ thống phun xăng điện tử tiên tiến được phát triển trên nền tảng công nghệ của Suzuki vốn đã ứng dụng và phát triển trên các dòng xe thể thao phân khối lớn như GSX-R1000 và dòng xe đua MotoGP nổi tiếng GSX-RR.

SYM Star SR 170: 52,4 triệu đồng

Star SR 170 là dòng xe côn tay rất được lòng người dùng của hãng xe SYM nhờ thiết kế bắt mắt và hiện đại theo phong cách xe underbone. Với thiết kế thể thao cùng động cơ Ecotech 174.5cc thế hệ mới nhất, mẫu xe mang lại cho người lái cảm giác lái rất mượt mà, mạnh mẽ và phấn khích.

Star SR 170 thế hệ mới nhất trang bị động cơ loại 4 van, xy lanh làm từ hợp kim nhôm, có độ bền cao và khả năng giải nhiệt tốt hơn. Khối động cơ này được làm mát bằng dung dịch, nhờ vậy hiệu suất làm việc tăng lên đáng kể.

Đi cùng là hệ thống phun xăng điện tử EFI thế hệ mới nhất, đông cơ có công suất 15,02 mã lực tại 8.500 vòng/phút cùng với Mô-men xoắn cực đại 13,6 Nm tại 7.500 vòng/phút mang lại cho xe khả năng đạt vận tốc tối đa cực kỳ mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Điểm khác biệt ở Star SR so với các dòng xe côn tay khác là xe được trang bị khoang chứa đồ khá rộng để vừa một nón bảo hiểm nửa đầu và những vật dụng cá nhân khác.