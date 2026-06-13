(VTC News) -

Theo bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Medlatec, thuốc chống đột quỵ thường được sử dụng để phòng ngừa đột quỵ ở những người có nguy cơ cao hoặc cho bệnh nhân sau khi bị đột quỵ nhằm phòng chống tái phát.

Nhóm thuốc này chủ yếu gồm thuốc chống đông máu, thuốc hạ huyết áp và thuốc hạ mỡ máu.

Có nên uống thuốc phòng đột quỵ?

Nhiều người cho rằng nên uống thuốc để "phòng từ xa". Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nguy cơ đột quỵ ở mỗi người là khác nhau. Tuổi tác, tiền sử gia đình, bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay thói quen hút thuốc, uống rượu bia đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ở những người có nguy cơ cao, việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ có thể giúp hạn chế hình thành cục máu đông, giảm nguy cơ tắc mạch và bảo vệ hệ tim mạch. Song điều đó không có nghĩa người bình thường cũng nên sử dụng thuốc để dự phòng.

Các bác sĩ cảnh báo tác dụng phụ đáng lo ngại nhất của các thuốc chống đông hoặc kháng kết tập tiểu cầu là xuất huyết.

Người dùng có thể gặp tình trạng chảy máu dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí xuất huyết não. Trong một số trường hợp, biến chứng này có thể đe dọa tính mạng.

Do đó, quyết định có cần sử dụng thuốc phòng ngừa đột quỵ hay không phải dựa trên thăm khám và đánh giá của bác sĩ. Các yếu tố như tiền sử bệnh lý, huyết áp, mỡ máu, đường huyết và nguy cơ tim mạch sẽ được xem xét trước khi đưa ra chỉ định.

Thay vì tự ý dùng thuốc, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động phòng ngừa đột quỵ bằng cách duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp và cholesterol, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ.

Các bác sĩ cũng lưu ý, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng cáo là "thuốc chống đột quỵ", "thuốc ngừa tai biến". Người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo này, bởi không có loại thuốc nào có thể thay thế việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và lối sống lành mạnh trong phòng ngừa đột quỵ.