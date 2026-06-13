Kết quả Mỹ vs Paraguay bảng D World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Mỹ 3 0 Paraguay Bobadilla (phản lưới) 7' Balogun 31' Balogun 45+5'

Trận Mỹ đấu với Paraguay ở bảng D World Cup 2026 diễn ra trên sân SoFi, Los Angeles, bang California (Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu. Kết thúc hiệp một, đội tuyển Mỹ dẫn trước Paraguay với tỷ số 3-0, trong đó Folarin Balogun ghi 2 bàn.

Đội tuyển Mỹ áp đảo Paraguay. (Ảnh: Reuters)

Mỹ nhập cuộc đầy hưng phấn và sớm vượt lên ở phút thứ 7. Pha đột phá của Christian Pulisic khiến hàng thủ Paraguay rối loạn, trước khi Damian Bobadilla vô tình đưa bóng về lưới nhà. Bàn thắng sớm giúp Mỹ càng dễ đẩy cao nhịp độ trận đấu.

Video: Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026

Folarin Balogun là điểm nhấn lớn nhất trong hiệp một. Tiền đạo của Mỹ từng đưa bóng vào lưới Paraguay ở phút 28 nhưng bàn thắng bị hủy vì lỗi việt vị của Christian Pulisic trong pha phối hợp trước đó. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Arsenal không phải tiếc nuối lâu. Chỉ 3 phút sau, Balogun nhận đường chuyền của Pulisic rồi dứt điểm vào góc thấp, nâng tỷ số lên 2-0.

Video: Balogun ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0

Paraguay gần như không có phương án đáp trả. Đại diện Nam Mỹ chỉ cầm bóng 28%, tung ra 2 cú sút không làm khó được thủ môn của đội chủ nhà. Trong khi đó, Mỹ kiểm soát bóng 72%, dứt điểm 7 lần, 4 lần trúng đích và tạo ra 4 cơ hội nguy hiểm. Sự chủ động và nhịp độ chơi bóng của Mỹ khiến Paraguay lúng túng.

Phút 45+5, Malik Tillman chuyền bóng thuận lợi để Balogun dứt điểm cận thành. Đội tuyển Mỹ khép lại hiệp một với cách biệt 3 bàn.

Đội hình Mỹ vs Paraguay

Mỹ: Matt Freese (24), Sergio Dest (2), Chris Richards (3), Tyler Adams (4), Antonee Robinson (5), Weston McKennie (8), Christian Pulisic (10), Tim Ream (13), Alex Freeman (16), Malik Tillman (17), Folarin Balogun (20).

Paraguay: Orlando Gill (12), Omar Alderete (3), Juan Jose Caceres (4), Junior Alonso (6), Diego Gomez (8), Antonio Sanabria (9), Miguel Almiron (10), Andres Cubas (14), Gustavo Gomez (15), Damian Bobadilla (16), Julio Enciso (19).