Niềm tin chục năm với SpaceX giúp 4.400 nhân viên chuẩn bị thành triệu phú

(VTC News) -

Khi sắp tốt nghiệp đại học vào năm 2011, Trevor Hise được cha mẹ khuyên nên nhận một công việc ổn định tại General Electric.

Tuy nhiên, Hise khi đó đã có cơ hội thực tập tại một startup mà anh yêu thích và quyết định ở lại làm việc toàn thời gian cho công ty non trẻ đó trong suốt 12 năm tiếp theo.

Startup ấy chính là SpaceX của Elon Musk.

"Khi đó, rất nhiều người nghĩ SpaceX chỉ là một startup chưa được kiểm chứng và sẽ không tồn tại lâu", Hise nhớ lại.

Hiện 37 tuổi, cựu kỹ sư phóng tên lửa này sở hữu hơn 100.000 cổ phiếu SpaceX. Với việc công ty dự kiến IPO ở mức giá 135 USD/cổ phiếu vào ngày 12/6 (giờ Mỹ), số cổ phần của Hise có thể trị giá ít nhất 13,5 triệu USD.

"Quy mô của chuyện này thật khó tin", Hise nói.

Hàng nghìn nhân viên và cựu nhân viên SpaceX đứng trước cơ hội đổi đời khi công ty chuẩn bị IPO. (Ảnh minh họa)

Không chỉ Hise, hàng nghìn nhân viên và cựu nhân viên SpaceX đang đứng trước cơ hội đổi đời khi công ty của Elon Musk chuẩn bị thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được đánh giá là lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp không gian.

Theo phân tích của nền tảng đầu tư Hill.com, hơn 4.400 nhân viên và cựu nhân viên SpaceX có thể trở thành triệu phú sau IPO. Trong số đó, khoảng 400 người được dự báo sở hữu khối tài sản từ 100 triệu USD trở lên.

"Thông thường chỉ những nhà sáng lập mới trở thành tỷ phú hoặc siêu giàu sau IPO. Trường hợp hàng trăm nhân viên cùng đạt ngưỡng tài sản hàng trăm triệu USD là điều rất hiếm thấy", Andrew Benson, CEO Hill.com, nhận định.

Nếu SpaceX đạt mức định giá 1.770 tỷ USD như kỳ vọng, đây không chỉ là một cột mốc lịch sử đối với Elon Musk mà còn tạo ra làn sóng của cải mới cho hàng nghìn người từng gắn bó với công ty. Trong số đó có Gavin Petit, kỹ sư gia nhập SpaceX năm 2012.

Khi mới bắt đầu công việc, ngoài mức lương 80.000 USD mỗi năm, Petit được thưởng thêm vài nghìn cổ phiếu, khi đó chỉ có giá khoảng 13,8 USD mỗi cổ phiếu. Thay vì nhận tiền thưởng bằng tiền mặt, ông tiếp tục chọn nhận bằng cổ phiếu trong nhiều năm.

Đó là một quyết định đầy rủi ro.

Những năm đầu, SpaceX liên tục thử nghiệm tên lửa, nhiều lần thất bại và chưa ai chắc công ty có thể tồn tại lâu dài. Để sở hữu hoàn toàn số cổ phiếu được thưởng, Petit cũng phải gắn bó với công ty ít nhất 5 năm.

Ông từng bán một phần cổ phiếu trong các đợt giao dịch nội bộ để trả hết khoản vay mua nhà tại Denver. Tuy nhiên, phần lớn số cổ phần vẫn được giữ lại. Hiện ông sở hữu hơn 50.000 cổ phiếu SpaceX.

"Đây giống như IPO của Google hay Coca-Cola trong thời đại của tôi", Petit nói. "Một sự kiện có thể thay đổi cả cuộc đời".

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để giữ cổ phiếu.

Trong nhiều năm, Elon Musk thường xuyên bày tỏ quan điểm không thích các công ty niêm yết vì phải công khai thông tin tài chính cho cổ đông. Điều đó khiến không ít nhân viên tin rằng SpaceX sẽ không bao giờ lên sàn.

Theo nhiều nhân viên, từng có người đổi số cổ phiếu được thưởng lấy các khoản quà tặng nhỏ hoặc chi tiêu ngắn hạn. Giờ đây, họ trở thành những người tiếc nuối nhất khi chứng kiến giá trị công ty tăng vọt.

Đối với Hise, người từng từ chối lời khuyên của gia đình để theo đuổi SpaceX, thành quả hiện tại giống như phần thưởng cho một canh bạc kéo dài hơn một thập kỷ.

Trong thời gian làm việc, anh từng bán một phần cổ phiếu để tổ chức đám cưới và mua nhà, nhưng vẫn giữ lại phần lớn số cổ phần.

Sau khi rời SpaceX năm 2023, Hise đầu tư vào bất động sản và chuẩn bị thành lập quỹ từ thiện cùng vợ để chia sẻ một phần tài sản mới có được.

Còn cha mẹ anh, những người từng mong con trai lựa chọn công việc ổn định tại General Electric, Hise cho biết: "Họ rất tự hào".