World Cup 2026 hôm nay 13/6: Trưởng đoàn Iran trách FIFA thất hứa

(VTC News) -

Thông tin World Cup 2026 mới nhất xoay quanh đội tuyển Brazil trước trận đấu với Morocco, tình hình chấn thương của Neymar. Ngoài ra, việc trưởng đoàn của đội tuyển Iran chê trách Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau khi không được nhập cảnh vào Mỹ, đội phó của Ghana không được nhập cảnh vào Canada cũng là những nội dung đáng chú ý.

Tin World Cup 2026 hôm nay: Đội tuyển Iran chê trách FIFA

Đội tuyển Iran không hài lòng với công tác tổ chức liên quan vấn đề visa tại World Cup 2026. Iran nằm trong nhóm các đội chịu ảnh hưởng rõ nhất bởi vấn đề thị thực khi tham dự giải đấu, bắt nguồn từ xung đột giữa nước này và Mỹ - một trong 3 chủ nhà.

Mahdi Mohammad Nabi, quan chức phụ trách hoạt động của đội tuyển Iran, cho rằng FIFA chưa thực hiện đầy đủ cam kết về việc bảo đảm điều kiện di chuyển cho các thành viên đoàn Iran. Ông là một trong 15 thành viên LĐBĐ Iran bị từ chối visa vào Mỹ.

Trưởng đoàn đội tuyển Iran Mahdi Mohammad Nabi (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, các cầu thủ Iran được cấp visa 10 ngày trước trận ra quân gặp New Zealand. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong đoàn không thể nhập cảnh. Việc này ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của đội.

Iran cũng phải thay đổi địa điểm tập huấn vào phút chót. Đội tuyển này chuyển từ Arizona sang Tijuana, Mexico vì các vấn đề liên quan visa. Mahdi Mohammad Nabi nói ông chưa từng chứng kiến sự thiếu phối hợp như vậy ở các kỳ World Cup trước.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc từ chối visa dựa trên các lo ngại an ninh. FIFA khẳng định cơ quan này không có quyền quyết định quy trình nhập cư của các nước chủ nhà.

Trận Brazil gặp Morocco sốt vé mạnh nhất vòng bảng

Trận Brazil gặp Morocco ở lượt mở màn bảng C World Cup 2026 tạo ra cơn sốt vé lớn nhất từ đầu giải. Theo thống kê của FIFA, khoảng 80.000 vé đã được bán cho trận đấu diễn ra trên sân MetLife, New Jersey. Đây cũng là trận có nhu cầu mua vé cao nhất tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ vé phổ thông, trận Brazil vs Morocco còn lập kỷ lục về số ghế ngồi khoang riêng được bán. Hơn 10.000 chỗ ngồi dạng này đã có chủ. Con số này dự kiến chỉ có thể bị vượt qua ở trận chung kết.

FIFA vẫn để ngỏ một lượng vé nhỏ cho công chúng, trong trường hợp có vé được trả lại hoặc hủy đặt chỗ. Tuy nhiên, cơ quan điều hành bóng đá thế giới đã xem trận ra quân của Brazil là trận cháy vé.

Brazil là một trong những đội có sức hút lớn nhất giải. Sau trận gặp Morocco, đội bóng Nam Mỹ tiếp tục thi đấu với Haiti tại Philadelphia và Scotland tại Miami. FIFA kỳ vọng sức hút của đội tuyển 5 lần vô địch World Cup sẽ giúp các sân vận động luôn kín chỗ.

Đội phó Ghana bị cấm nhập cảnh

Thomas Partey không thể cùng Ghana thi đấu trận ra quân World Cup 2026 gặp Panama tại Toronto, Canada. Tiền vệ đang khoác áo Villarreal bị từ chối nhập cảnh vào Canada. Vì vậy, anh không thể di chuyển từ nơi đóng quân của đội tuyển Ghana tại Boston, Mỹ, sang Toronto để dự trận đấu ngày 17/6.

FIFA xác nhận visa của Partey bị chính phủ Canada từ chối. Cơ quan điều hành bóng đá thế giới cho biết FIFA không tham gia vào quy trình xét duyệt nhập cư của các nước chủ nhà. Việc cấp visa và cho phép nhập cảnh thuộc thẩm quyền của chính phủ sở tại.

Partey từng khoác áo Arsenal trước khi chuyển sang Villarreal. Anh là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Ghana và giữ vai trò đội phó.

Trước đó, Partey vướng cáo buộc hình sự nghiêm trọng tại Anh. Cầu thủ này đã phủ nhận các cáo buộc trong quá trình tố tụng. Vụ việc vẫn là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng di chuyển quốc tế của anh.

Sự vắng mặt của Partey là tổn thất lớn với Ghana. Đội bóng châu Phi mất một tiền vệ trung tâm quan trọng ngay ở trận mở màn.

Neymar sắp bình phục chấn thương

Neymar đang tiến gần ngày trở lại đội tuyển Brazil tại World Cup 2026.

HLV Carlo Ancelotti xác nhận tiền đạo 34 tuổi vẫn trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, ban huấn luyện Brazil kỳ vọng Neymar có thể tái hòa nhập cùng toàn đội trong tuần tới.

Neymar chưa tập buổi nào trước World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

“Neymar đang làm việc chăm chỉ và rất tập trung. Chúng tôi chờ cậu ấy hồi phục để trở lại với đội vào tuần tới. Neymar có phẩm chất kỹ thuật không cần bàn cãi. Kinh nghiệm của cậu ấy cũng rất quan trọng với tập thể”, Ancelotti nói trong buổi họp báo.

Neymar không có tên trong kế hoạch cho trận mở màn gặp Morocco. Anh vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất quá trình hồi phục và đạt trạng thái phù hợp cho thi đấu cường độ cao.

Sự trở lại của Neymar có ý nghĩa lớn với Brazil. Dù đội bóng Nam Mỹ hiện có nhiều lựa chọn tấn công như Vinicius Junior, Raphinha, Rodrygo hay Endrick, Neymar vẫn là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trên hàng công.

Brazil không muốn vội vàng với ngôi sao số 10. Ban huấn luyện ưu tiên để Neymar hồi phục hoàn toàn trước khi sử dụng anh ở các trận tiếp theo.